Niğde TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Niğde için başvuru yapan adaylar, TOKİ Niğde kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Niğde kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Niğde kura tarihleri belli oldu mu?

NİĞDE TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapılacak. Niğde bu illerin arasında bulunmuyor. Çorum TOKİ kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Niğde kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

NİĞDE TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Niğde TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

NİĞDE TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

NİĞDE'DE KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Çorum'da toplamda 1147 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

NİĞDE'DE HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Niğde'de 4 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Niğde TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

NİĞDE TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

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HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak'ta 1450 ve Ardahan'da 250 konutun kuraları çekildi.

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

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Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

ÖZGÜN Nevşehir TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?