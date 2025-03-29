NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI: Nisan kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte, kira artış oranının açıklanacağı tarih de merak edilmeye başlandı. 2025 yılı için, Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ancak, Nisan ayının başında Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesi ve akabinde kamu için idari tatil ilan edilmesi nedeniyle, 2025 Nisan kira artış oranının açıklanma tarihi, bayram ve tatil takvimi göz önünde bulundurularak biraz daha gecikebilir. TÜİK, bayram tatili sonrasında genellikle açıklama takvimine devam edecektir. Kira artış oranı, Mart ayı enflasyonu doğrultusunda belirlenecek ve bu rakam, Nisan ayı başında yapılacak kira artışları için üst sınır olarak kullanılacaktır.

NİSAN KİRA ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Nisan Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu da idari tatilde olacağı için enflasyon oranları kamunun işbaşı tarihi olan 7 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

Dolayısı ile Nisan kira artış oranı da bu tarihte Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.