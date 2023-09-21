Nöroloji neye, hangi hastalıklara bakar?
Hastanelerde bulunan bölümlerin ne anlama geldiği ve hangi hastalıklara baktığı birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu bölümlerden bir tanesi de Nöroloji. Nöroloji bölümü, sinir sistemi hastalıkları ile ilgilenir. Bu bölümde nörologlar, beynin, omurilin ve sinirlerin hastalıklarını teşhis eder ve tedavi ederler. Nöroloji bölümü hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.
NÖROLOJİ NEDİR?
Nöroloji; beyin, beyin sapı, omurilik, periferik sinir sistemi ve kasların işleyişi ile ilgili sorunlarla ilgilenen bilim dalıdır. Sinir sistemi, vücutta iletişim ve kontrolün sağlandığı karmaşık bir ağdır. Nöroloji, bu sistemin yapısal ve işlevsel bozukluklarını inceleyen ve tedavi eden bir alan olarak öne çıkar.
NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
Nörolojinin baktığı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:
NÖROLOJİ DOKTORU HANGİ HASTALIKLARI TEŞHİS EDER?
Memorial Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde; baş ağrıları ve dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi vs), el ayak uyuşmaları ile çeşitli kas güçsüzlüklerinin tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Örneğin toplumda sık görülen baş ağrısı tipi olan migren ile nöroloji uzmanı doktorlar ilgilenmektedir.
Nöroloji bölümünde tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar
> Beyin damar hastalıkları
> Baş ağrısı (migren, gerilim baş ağrısı ve diğer baş ağrıları tipleri)
> Epilepsi (sara)
> Periferik sinir hastalıkları
> Kas hastalıkları
> Multipl skleroz ve benzeri hastalıklar
> Uyku bozuklukları
> Baş dönmesi, kulak çınlaması
> Parkinson ve diğer hareket bozukluğu hastalıkları
> Alzheimer ve benzeri demanslar
> Beyin ve omurilik iltihaplanmaları