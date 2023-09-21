Hastanelerde bulunan bölümlerin ne anlama geldiği ve hangi hastalıklara baktığı birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu bölümlerden bir tanesi de Nöroloji. Nöroloji bölümü, sinir sistemi hastalıkları ile ilgilenir. Bu bölümde nörologlar, beynin, omurilin ve sinirlerin hastalıklarını teşhis eder ve tedavi ederler. Nöroloji bölümü hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

NÖROLOJİ NEDİR?

Nöroloji; beyin, beyin sapı, omurilik, periferik sinir sistemi ve kasların işleyişi ile ilgili sorunlarla ilgilenen bilim dalıdır. Sinir sistemi, vücutta iletişim ve kontrolün sağlandığı karmaşık bir ağdır. Nöroloji, bu sistemin yapısal ve işlevsel bozukluklarını inceleyen ve tedavi eden bir alan olarak öne çıkar.

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Nörolojinin baktığı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

Merkezi Sinir Sistemi (MSS): Nöroloji, beyin ve omurilik gibi merkezi sinir sistemi (MSS) organlarının hastalıklarını inceler. Örnek hastalıklar arasında inme, epilepsi, beyin tümörleri, multipl skleroz, Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığı bulunur.

Periferik Sinir Sistemi (PSS): Nöroloji, vücudun farklı bölgelerine uzanan periferik sinirlerin (PSS) hasarları veya hastalıklarıyla ilgilenir. Bu tür hastalıklara örnek olarak diyabetik nöropati (şeker hastalığına bağlı sinir hasarı), polinöropati (çeşitli nedenlerle oluşan sinir hasarı), guillain-barré sendromu (bağışıklık sistemi tarafından saldırılan PSS) sayılabilir.

Kaslar ve Sinir-Muscle Birliği: Nöroloji ayrıca kaslarla ilgili hastalıkları da içerir. Miyasteni gravis gibi kas hastalıkları, sinir-muscle birliği bozukluklarına örnektir.

Otomatik Sinir Sistemi: Otomatik sinir sistemi, kalp atışı, solunum, sindirim gibi otomatik vücut işlevlerini düzenler. Nöroloji, otomatik sinir sistemi bozukluklarını inceleyerek hastaların bu tür işlevsel sorunlarını tedavi eder.

NÖROLOJİ DOKTORU HANGİ HASTALIKLARI TEŞHİS EDER?

Memorial Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde; baş ağrıları ve dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi vs), el ayak uyuşmaları ile çeşitli kas güçsüzlüklerinin tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Örneğin toplumda sık görülen baş ağrısı tipi olan migren ile nöroloji uzmanı doktorlar ilgilenmektedir.

Nöroloji bölümünde tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar

> Beyin damar hastalıkları

> Baş ağrısı (migren, gerilim baş ağrısı ve diğer baş ağrıları tipleri)

> Epilepsi (sara)

> Periferik sinir hastalıkları

> Kas hastalıkları

> Multipl skleroz ve benzeri hastalıklar

> Uyku bozuklukları

> Baş dönmesi, kulak çınlaması

> Parkinson ve diğer hareket bozukluğu hastalıkları

> Alzheimer ve benzeri demanslar

> Beyin ve omurilik iltihaplanmaları







