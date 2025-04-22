ÖGG SINAV SONUÇ TAKVİMİ: ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından, sonuçlar adayların yakın takibine girdi. Sınavın üzerinden günler geçerken “ÖGG sonuçları açıklandı mı, açıklanma tarihi belli mi?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sınav takvimi, sonuçların hangi tarihte erişime açılacağına dair önemli bir ipucu veriyor. Adaylar açıklanacak resmi duyuruyu bekliyor.

Sorgulama ekranında adayların sınavdan almış oldukları toplam puanın yanı sıra, verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları da detaylı olarak görüntülenecektir. Bu sayede adaylar, hangi konularda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda eksiklik yaşadıklarını daha net bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaklardır.