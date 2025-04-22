ÖGG SINAV SONUÇ TAKVİMİ: ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından, adayların gözü sınav sonuçlarına çevrildi. Binlerce kişi, sınavın ardından “ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınav takviminde yer alan tarih adaylara ipucu verirken, sonuçların açıklanacağı gün büyük bir merakla bekleniyor.
12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından, sonuçlar adayların yakın takibine girdi. Sınavın üzerinden günler geçerken “ÖGG sonuçları açıklandı mı, açıklanma tarihi belli mi?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sınav takvimi, sonuçların hangi tarihte erişime açılacağına dair önemli bir ipucu veriyor. Adaylar açıklanacak resmi duyuruyu bekliyor.
Özel Güvenlik 114. Dönem Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim Sınavı’nın tamamlanmasının ardından sonuç beklentisi arttı. 12 Nisan’da gerçekleştirilen sınavların ardından adayların gözü Emniyet Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Beklenen açıklama, EGM’nin yayımladığı sınav takvimiyle geldi.
12 Nisan tarihinde düzenlenen ÖGG 114. Dönem Temel Eğitim Sınavı ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan egm.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabilecek.
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabileceklerdir. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası, sınav adı ve ekranda yer alan güvenlik kodunun eksiksiz bir şekilde girilmesiyle gerçekleştirilecektir.
Sorgulama ekranında adayların sınavdan almış oldukları toplam puanın yanı sıra, verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları da detaylı olarak görüntülenecektir. Bu sayede adaylar, hangi konularda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda eksiklik yaşadıklarını daha net bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaklardır.