Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:0826/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
ÖGG sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
ÖGG sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları, 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından Mayıs 2025'te duyurulacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarına ilişkin detaylar ve açıklamalar önümüzdeki günlerde resmi kanallardan duyurulacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının 114. dönemi, Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavlarıyla devam ediyor. 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan sınavın sonuçları için geri sayım sürerken, sınav soruları ve cevapları 15 Nisan 2025 tarihinde erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor ve sonuçlar, Mayıs 2025’te duyurulacak. Sınavla ilgili tüm gelişmeler ve detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde yer alacak.

114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

EGM tarafından 12 Nisan'da düzenlenen Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı için sonuçlar 2 Mayıs tarihinde erişime sunulacak. Sonuçlar ÖGNET üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara itiraz süreci ise 5-7 Mayıs tarihlerinde başlayacak.

#ÖGG
#ögg sonuç
#Ögg Sonuç Tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FINDIK SERBEST PİYASA FİYATLARI: 25-26 Nisan 2025 Cuma serbest piyasa il il fındık fiyatları