ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları, 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından Mayıs 2025'te duyurulacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarına ilişkin detaylar ve açıklamalar önümüzdeki günlerde resmi kanallardan duyurulacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının 114. dönemi, Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavlarıyla devam ediyor. 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan sınavın sonuçları için geri sayım sürerken, sınav soruları ve cevapları 15 Nisan 2025 tarihinde erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor ve sonuçlar, Mayıs 2025’te duyurulacak. Sınavla ilgili tüm gelişmeler ve detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde yer alacak.
114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
EGM tarafından 12 Nisan'da düzenlenen Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı için sonuçlar 2 Mayıs tarihinde erişime sunulacak. Sonuçlar ÖGNET üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara itiraz süreci ise 5-7 Mayıs tarihlerinde başlayacak.