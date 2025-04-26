ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının 114. dönemi, Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavlarıyla devam ediyor. 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan sınavın sonuçları için geri sayım sürerken, sınav soruları ve cevapları 15 Nisan 2025 tarihinde erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor ve sonuçlar, Mayıs 2025’te duyurulacak. Sınavla ilgili tüm gelişmeler ve detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde yer alacak.