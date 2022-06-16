Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte şartları!

4 milyon 242 bin 316 öğrencinin beklediği "üniversite öğrenci affı" ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af çalışması tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek öğrenci affının kimleri kapsayacağı belli oldu. İşte detaylar..

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Türkiye’de Yükseköğretim öğrencileri için ceza afları, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılması anlamına geliyor.

Öğrenci affı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİ AFFI AÇIKLAMASI

"Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifimizi önümüzdeki günlerde Meclis'in takdirine sunuyoruz. Lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindek

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ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için geçici kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde bölümüne götürmeyenler ile üst üste 4 dönem kayıt yenilemeyen açık öğretim öğrencileri başvurabilecek.

2018 yılındaki öğrenci affı kapsamında, "terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" bu aftan yararlanamamıştı.

Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmadı.

2022 ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğrenci affı ile ilgili kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz" diye konuştu.

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ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Disiplin cezası

Kendi isteğiyle okuldan ayrılma

Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık

İzinli/Kayıt dondurma

667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılması

Bilimsel hazırlık sınıfında başarısızlık

Tezinin intihalden dolayı iptal edilmesi

Azami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik Kesme

Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişik kesme.