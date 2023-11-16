Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast, koşullu salıverilme şartlarını taşıdığı gerekçesiyle, Şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden, iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi.

17 yaşında Hrant Dink'i öldürmüştü

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de 17 yaşındaki tetikçi Ogün Samast tarafından silahla öldürüldü. Cinayetin ardından kaçtığı Samsun'da yakalanan Samast ile cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 18 sanık hakkında, 20 Nisan 2007'de dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

20 sanıklı davada 3 kişi tutuklu kaldı

Birleşen dosyalarla sanık sayısının 20'ye çıktığı davada, tahliye kararları sonrası 3 tutuklu kaldı. 25 Ekim 2010'daki duruşmada, yaşı 18'den küçük olan Samast hakkındaki dosya ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu mahkeme, 25 Temmuz 2011'de Ogün Samast'ı 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Ogün Samast, "iyi hal" nedeniyle şartlı salıverildi

Cinayetin faili Samast, Şubat 2023’te Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne getirildi. Burada yaklaşık 10 ay cezasını çeken Ogün Samast, Şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi.

Adalet Bakanlığı’ndan Ogün Samast’n tahliye edilmesine ilişkin açıklama geldi

Adalet Bakanlığı, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın tahliye edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın tahliye edilmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hrant Dink’in 19/01/2007 tarihinde öldürülmesinin ardından yapılan yargılamalar sonucunda; Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl 22 ay 75 gün hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 25.07.2047’dir. Yine aynı suçtan diğer hükümlü Erhan Tuncel ise toplam 96 yıl hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 26/07/2040’tır. Adı geçen iki hükümlünün halen cezalarının infazına devam edilmektedir. Ogün Samast hakkında ise İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, tasarlayarak kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yaşının küçük olması nedeniyle Türk Ceza Kanununun 31. maddesi uyarınca 18 yıl olan hapis cezasının alt haddinden uzaklaşılarak 21 yıl 6 ay olarak belirlenmiştir.

Denetimli serbestlikten yararlandırılmadı

Bununla birlikte failin; yasak silah taşımaktan aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının içtiması ile 22 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmiştir. Hükümlünün; cezası infaz edilmekteyken, cezaevinde işlemiş olduğu suçlardan dolayı 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezası daha almış olması nedeniyle neticeten 24 yıl 46 ay 43 gün hapis cezasının infazı tutukluluk tarihi olan 24/01/2007’den itibaren başlamıştır. Hükümlünün, denetimli serbestlik hakkı 19/02/2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen, denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır.

5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmedi

Adı geçen hükümlü hakkında 19/01/2023 ve 13/07/2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15/11/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 2015 yılından itibaren hükümlünün 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir.

Bu kapsamda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir.



