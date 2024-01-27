"Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? Ara tatil uzatıldı mı, kaç gün sürecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk dönem sömestr tatili devam ederken, gözler de okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem yarıyıl tatili şubat ayında tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda 2023-2024 öğretim yılında ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarının teşvik edilmesi istendi. Peki, Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? MEB son dakika açıklamalar...