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Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? MEB son dakika açıklamalar...

"Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sömestr tatili ne zaman bitecek 2024, sorusu öğrenci ve velilerin odaklandığı konuların başında geliyor. 19 Ocak 2024 tarihinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 20 milyon öğrencinin karnelerini alarak girdiği 15 tatil sürerken, okulların açılış tarihi için de gözler Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 çalışma takvimine çevrildi. 2 haftalık sömestr tatilinin ardından, milyonlarca öğrenci ikinci dönemin ders zili ile yeniden okula geri dönecekler. Peki, Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? Ara tatil uzatıldı mı, kaç gün sürecek? MEB son dakika açıklamalar...

17:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?

"Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? Ara tatil uzatıldı mı, kaç gün sürecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk dönem sömestr tatili devam ederken, gözler de okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem yarıyıl tatili şubat ayında tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda 2023-2024 öğretim yılında ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarının teşvik edilmesi istendi. Peki, Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? MEB son dakika açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 2. dönem öncesinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili 19 Ocak cuma günü karne dağıtımıyla başladı. Cumartesi ve pazar günleri tatile dahil edildiğinde öğrenciler Sömestr tatilinde toplam 16 gün dinlenme fırsatı yakalayacak.


Okullarda 2. dönem 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. MEB çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.


2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN?

8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi


İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.


15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)


İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)


2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024

#Okul
#Ara Tatil
#MEB
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Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? MEB son dakika açıklamalar...