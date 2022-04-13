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Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi 2022 eğitim yılında planlanan ara tatil bitim tarihi. Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yapmıştı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmıştı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Nisan tatili uzayacak mı? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor?
​Okullar ne zaman açılacak?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi 2022 eğitim yılında planlanan ara tatil bitim tarihi. Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yapmıştı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmıştı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Nisan tatili uzayacak mı? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Ara tatil ne zaman bitiyor? (2022)

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için bahar dönemi ara tatili bugün başlıyor. Ara tatil 11-15 Nisan arasında yapılacak.

Bakan açıklama yaptı

2021- 2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan arasında yapılacak ara tatili sebebiyle MEB’in sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…” dedi.

Nisan ara tatili ne zaman bitiyor? MEB Ara tatili bitiş tarihi
ÖZGÜN
Nisan ara tatili ne zaman bitiyor? MEB Ara tatili bitiş tarihi
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