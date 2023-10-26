Oppo Android telefon modelleri

Oppo A2x ve A2m modelleri sızdırıldı. Yaklaşan A2x ve A2m akıllı telefonları için çoklu renk seçeneklerini ortaya koyuyor. Görseller, her iki cihazın da benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Oppo A2x, pembe ve siyah renk seçenekleriyle, A2m ise ek olarak sarı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Oppo A2X ve A2M'in beklenen özellikleri Her iki telefonun da 6,56 inç LCD panelle gelecek. Peki Oppo A2x ve A2m fiyatı ne kadar, kaç paradan satılacak? İşte Oppo A2x ve A2m özellikleri.