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Ordu 2025 iftar vakti: 1 Mart Ordu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? Diyanet açıklaması

Ordu 2025 iftar vakti: 1 Mart Ordu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? Diyanet açıklaması

12:1228/02/2025, пятница
Yeni Şafak
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Ordu imsakiyesi 2025
Ordu imsakiyesi 2025

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ordu’da sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Müslümanlar, oruç ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmek için Diyanet tarafından yayımlanan 2025 Ordu imsakiyesini takip ediyor. İlk sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılırken, Ramazan boyunca geçerli olacak saatler de belli oldu. İşte Ordu için sahur ve iftar vakitleri…

Ramazan ayının manevi atmosferi Ordu’da da hissedilmeye başlarken, sahur ve iftar saatleri araştırılıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ordu imsakiyesini takip ediyor. İmsak vaktiyle başlayan oruç, iftar ezanıyla sona erecek, ardından teravih namazı kılınacak. İşte Ordu için sahur ve iftar vakitleri…

ORDU İMSAKİYE 2025: ORDU İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi 2025 ile Türkiye'nin 81 ilinde imsak (sahur vakt) ve iftar saatleri belirlendi. Ordu'da sahur ve iftar saat kaçta soruları da yanıtlandı.

İşte, o vakitler:

ORDU İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:32

İftar Vakti: 18:26

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:30

İftar Vakti: 18:27

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:29

İftar Vakti: 18:28

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:27

İftar Vakti: 18:29

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:25

İftar Vakti: 18:30

ORDU TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İlk teravih namazı 28 Şubat akşamı eda edilecek. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il takip ediliyor. Ordu'da ilk teravih saati 19:44 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:45

2 Mart Pazar: 19:46

3 Mart Pazartesi: 19:47

4 Mart Salı: 19:48

5 Mart Çarşamba: 19:49

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