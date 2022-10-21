ÖSYM şifremi unuttum! ÖSYM ais giriş şifresi nasıl alınır, nasıl yenilenir?

ÖSYM ais şifre unutanların yapması gerekenler nelerdir?

ÖSYM takvimine göre Lisans KPSS sonuçları 21 Ekim Cuma günü açıklanacak. Adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken ÖSYM sayfasına giriş yapmak için şifresini unutanlar da yeni şifre almanın yolunu araştırıyor. ÖSYM sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler bazen şifrelerini unutabiliyor ve sisteme giriş yapamıyor. Peki, ÖSYM şifre sıfırlama nasıl yapılır? Şifre değiştirme, şifre öğrenme nereden yapılır?

ÖSYM AİS ŞİFRESİNİ UNUTTUM!

ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.

ÖSYM AİS ADAY GİRİŞ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

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e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ŞİFRE GÜNCELLEME- DEĞİŞTİRME

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

ÖSYM ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

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ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.