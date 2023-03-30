ÖSYM'den 4 il için son dakika sınav kararı
2023 YKS sınav ve başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte, deprem bölgesindeki illerde sınav yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. ÖSYM'den gelen açıklama sonrasında, deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmama kararı alındı. Peki, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS yapılacak mı?
ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak." dedi.
Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS sınavı yapılacak mı?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvime göre, YKS tarihleri belli oldu.
Buna göre; TYT 17 Haziran'da, AYT de 18 Haziran'da yapılacak .Yabancı dil testi de 18 Haziran'da gerçekleşecek.