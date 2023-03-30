|
Reklam
Reklam
Özgün

ÖSYM’den Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için flaş sınav kararı

ÖSYM deprem bölgesinde sınav yapacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak." denildi. Peki Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS sınavı yapılacak mı? İşte detaylar.

10:42 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM'den 4 il için son dakika sınav kararı

ÖSYM'den 4 il için son dakika sınav kararı

2023 YKS sınav ve başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte, deprem bölgesindeki illerde sınav yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. ÖSYM'den gelen açıklama sonrasında, deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmama kararı alındı. Peki, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS yapılacak mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak." dedi.

Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS sınavı yapılacak mı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvime göre, YKS tarihleri belli oldu.

Buna göre; TYT 17 Haziran'da, AYT de 18 Haziran'da yapılacak .Yabancı dil testi de 18 Haziran'da gerçekleşecek.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#ösym
#sınav
#Hatay
#Malatya
#Kahramanmaraş
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.