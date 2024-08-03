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ÖSYM tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS tercih sonuçları bu ay içinde açıklanır mı?

"ÖSYM tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. TYT ve AYT sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, şimdi de tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:21 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
ÖSYM tercih sonuçları 2024
ÖSYM tercih sonuçları 2024

"ÖSYM tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS tercih sonuçları bu ay içinde açıklanır mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 2 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercih işlemlerinin ardından, adaylar gözlerini YKS tercih sonuçlarına çevirecek. ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında ise sonuç sayfası üzerinden YKS tercih sonuçları duyurulacak. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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#yks tercih sonuçları
#ÖSYM
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