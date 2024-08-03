"ÖSYM tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS tercih sonuçları bu ay içinde açıklanır mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 2 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercih işlemlerinin ardından, adaylar gözlerini YKS tercih sonuçlarına çevirecek. ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında ise sonuç sayfası üzerinden YKS tercih sonuçları duyurulacak. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?