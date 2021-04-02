Otizm Farkındalık Günü Sözleri 2 Nisan! En güzel sözler ile Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları kutlaması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) ve Bakanlığımız iş birliği ile, geçici koruma sağlanan kişilere yönelik sağlık hizmetlerinin gerçekleştirildiği Göçmen Sağlığı Merkezlerinde de çalışan personellere otizm farkındalığı hakkında da eğitimler verilmeye devam ediliyor. Otizm farkındalık günü için Türkiye’de geçtiğimiz sene boğaz köprüsüne ve çeşitli tarihi binalarına mavi ışık yansıtılmış ve 2 Nisan gününde mavi giyme kampanyası başlatılmıştır. Aynı zamanda ülkemizde en güzel mesajlar ve sözler ile de Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlamaya devam etmektedir. Haberimizde derlediğimiz en güzel sözler ve Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ile kutlayabilirsiniz.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2 NİSAN 2021

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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bugünün anlam ve önemine dair en güzel mesajları ve sözleri yakınlarına göndermek isteyenler için Dünya Otizm Günü mesajları ve sözleri haberimizde yer alıyor. Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için kısa, uzun mesajlar ve sözler büyük anlam taşıyor.

* Otizm durumunu kabullen ve yargılama! Çünkü ben onu hissediyorum. Herkese nasıl davranıyorsan bana da öyle davranmaya devam et! Senin sevgine ihtiyacım var, ön yargılarına değil!

* Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.

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* Öfke nöbetlerinin otizmin bir göstergesi olduğuna değil, otizmi anlamada başarısız olduğumuzun bir göstergesi olduğuna inanıyorum.

* Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

* Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçenekleri!

* Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”

* Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

* Uzmanlar otizm hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler fakat kendi çocuğunuzun uzmanı sizsiniz.

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* Farkında olmanız için otizmli bir yakınınızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız.

* Otizmli bir beyin eşsizdir. Otizm bir eksiklik olarak algılanır, çünkü çocuk zamanla diğer insanlar gibi iletişim kuramaz, etrafındaki dünyayı anlayamaz ama fırsat verirseniz büyük bir yeteneği doğurabilecek bir eksikliktir bu!

OTİZİM GÜNÜ MESAJLARI

* Otizmin farkındayız, onların yanındayız,

* Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

* Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.

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* Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi Mavi kalp

* Otizm hastalık değil, farklılıktır..

EN GÜZEL OTİZM GÜNÜ SÖZLERİ

* Farklı düşünenler fark yaratırlar..

* Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.

* Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim. Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.

* Otizmi bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Farkındayım farkında olun.

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* Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.

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* Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.

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* Otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın.

OTİZM NEDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir. Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur.

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Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik özel eğitimdir. Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur, ilaç tedavisi çoğunlukla otizme eşlik eden hırçınlık, aşırı hareketlilik, depresyon, yoğun takıntılar ve tekrarlayıcı hareketler için kullanılmaktadır. Güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ailelerin böyle bir durumda ilk önce bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir.

OTİZM BELİRTİLERİ

Göz teması ya yoktur ya da kısıtlıdır.

Adı ile seslenince tepki vermezler

Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler.

Çevreleri ile ilgilenmezler

Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.

Konuşmada gecikme vardır.

İnsanlarla iletişim yerine cansız varlıklarla ilgilenirler.

Topluluk içinde yaşıtları ile diyalog kurmazlar, oyunlara katılmazlar, kendilerini izole ederler.

Konuşmayı öğrenseler bile hep aynı kelimeyi tekrar ederler.

Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmazlar

Uygun olmayan cümleler kurar kalıp gibi konuşurlar.

Konuşma şekilleri ve ses tonları tekdüzedir.

İlgisiz şekilde her şeye gülebilir ve kıkırdayabilirler.

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