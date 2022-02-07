Özgün Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında? Oytun Erbaş nereli, mesleği nedir?
ÖZGÜN HABERLER

Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında? Oytun Erbaş nereli, mesleği nedir?

Oytun Erbaş kimdir? sorusu merak ediliyor. Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın TVNET canlı yayınında yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Oytın Erbaş'ın açıklamaları tartışılırken bir yandan kendi hayatına ilişkin detaylar da merak kazandı. Peki, Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında nerelidir? Oytun Erbaş'ın mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında? Oytun Erbaş nereli, mesleği nedir?
OYTUN ERBAŞ

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Oytun Erbaş’ın kim olduğu merak ediliyor. Erbaş, pandeminin başında "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" iddiasıyla gündeme oturmuştu. Oytun Erbaş TVNET canlı yayınında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının ardından Doç, Dr. Oytun Erbaş'ın hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini İzmir'in Ödemiş İlçesinde tamamlamıştır.

Dr. Oytun Erbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermektedir.

Dr. Erbaş, psikiyatrik hastalıkların, dejeneratif beyin hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, nöropati) deney hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu hakkında kurslar düzenlemiş ve Uluslararası indeksli dergilerde (SCI ve SCI-E) 100 den fazla bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslarası Otolojik Cerrahi Derneğinden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında "Politzer Ödülü" (2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinden de "Jacques Duparc Ödülü"nü (2013) almıştır. Ayrıca Ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülü kazanmıştır.

#SertSorular"Pazarcının oğlundan bilim adamı mı olur, git doktorluk yap dediler"👉 @thhsynkrgz soruyor; Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş cevaplıyor.Canlı izlemek için ▶ https://t.co/ZEYEtfAOw5 pic.twitter.com/qP0RrHysLb

Oytun Erbaş'tan babası hakkındaki eleştirilere açıklama: Herkes benim pazarcı olduğumu bilir
HAYAT
Oytun Erbaş'tan babası hakkındaki eleştirilere açıklama: Herkes benim pazarcı olduğumu bilir

Facebok ve Instagram kapanabilir

Facebok ve Instagram kapanabilir

Veri krizi giderek büyüyor.
Gine açıklarındadev operasyon

Gine açıklarında
dev operasyon

Balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Vatandaşı enflasyona yedirmeyeceğiz

​Bakan Koca İstanbul'daki salgın seyrini rakamlarla açıkladı.

​Meteoroloji, İstanbul'u saat verip uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.