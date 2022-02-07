Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında? Oytun Erbaş nereli, mesleği nedir?

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Oytun Erbaş’ın kim olduğu merak ediliyor. Erbaş, pandeminin başında "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" iddiasıyla gündeme oturmuştu. Oytun Erbaş TVNET canlı yayınında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının ardından Doç, Dr. Oytun Erbaş'ın hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini İzmir'in Ödemiş İlçesinde tamamlamıştır.

Dr. Oytun Erbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermektedir.

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Dr. Erbaş, psikiyatrik hastalıkların, dejeneratif beyin hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, nöropati) deney hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu hakkında kurslar düzenlemiş ve Uluslararası indeksli dergilerde (SCI ve SCI-E) 100 den fazla bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslarası Otolojik Cerrahi Derneğinden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında "Politzer Ödülü" (2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinden de "Jacques Duparc Ödülü"nü (2013) almıştır. Ayrıca Ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülü kazanmıştır.

#SertSorular"Pazarcının oğlundan bilim adamı mı olur, git doktorluk yap dediler"👉 @thhsynkrgz soruyor; Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş cevaplıyor.Canlı izlemek için ▶ https://t.co/ZEYEtfAOw5 pic.twitter.com/qP0RrHysLb

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