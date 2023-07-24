Kontakt Lens Kullanımı Hakkında Merak Edilenler

Bu ince mercekler, kullanımı esnasında kornea bölgesini kaplamakta ve birçoğu numaralı olabilen çeşitleri ile miyopi, presbiyopi, astigmatizma ve hipermetropi gibi kusurları tedavi edebilmektedir. Farklı renklerde, numaralarda ve sertliklerde olabilen lensler, kullanıcıların ihtiyacına göre birçok özelliğe de sahiptir. Renkli lensler sayfamız için https://lensoptikal.com/urun-kategori/renkli-lensler/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tıpkı gözlükler gibi kontakt lensler de kırma kusurlarından kaynaklanan görme problemlerini düzeltebilir. Kırma hatası, gözün ışığı düzgün bir şekilde odaklayamamasından kaynaklı meydana gelen ve bulanık görmeye yol açan rahatsız edici bir kusurdur.

Burada önemli olan, hekim tarafından düzenli aralıklarla yapılacak göz muayenesinin ardından reçete edilen kontakt lensi, alanında profesyonel uzmanların bulunduğu optik mağazalarından temin etmektir.

Bu konuda İstanbul pazarında öne çıkan markalar arasında yer alan Lens Optikal ise geniş ürün yelpazesi ve yılların deneyimi ile müşteri memnuniyetinin her daim ilk hedef olduğu bir hizmet sunmayı başarmaktadır. Lens fiyatları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Numaralı kontakt lens siparişi vermek için gözlük reçetesi yeterli midir?

Gözlük camları genellikle göz muayenesinde belirlenen tam reçete özelliklerine göre özel olarak hazırlanmaktadır. Ancak, tedavi amaçlı kullanımı önerilen kontakt lens reçeteleri, gözlük reçetelerine kıyasla çok daha detaylı bilgiler içermektedir.

Lens Optikal sahibi Hakan Tırpancı ve çalışanları tarafından da titizlikle üzerinde durulan bu konu ile ilgili olarak, aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır:

- Göz muayenesi sonrasında gözlük ve lens için 2 farklı reçete hazırlanmaktadır. Bunun nedeni, gözlük ve mercek arasında ortalama 11 mm oranında bir uzaklık oluşudur.

- Lensin göze olan uzaklığının farklı olması ve kontakt lensin bir dizi çerçeve yerine gözyaşı üzerinde yüzer halde bulunması, çoğu durumda reçeteler arasında değişikliklere yol açmaktadır.

- Herhangi bir muayene yapılmaksızın kullanılan kontakt lensler, mevcut sorunun ilerlemesine veya daha farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Gözlük reçetesi, dünya çapında yorumlanabilmesi için standartlaştırılmış bir biçimde yazılmaktadır. Bu noktada ilk sayı, sahip olunan miyop miktarını belirtirken, ikinci sayı sahip olunan astigmat miktarını göstermektedir.

Eğer ekstra bir üçüncü sayı varsa, bunun da astigmatın açısını işaret eden bir bilgi olduğu söylenebilir. Lens reçetesi ise bunlardan farklı olarak kavis miktarı, çap, mercek gücü, lens markası, silindir özellikleri, eksen ve ekstra büyütme gücü olmak üzere yaklaşık 7 ayrı bilgiyi içerebilmektedir.

Lens kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yeterli hijyeni sağlamaktır. Göz ile birebir teması bulunan bu merceklerin herhangi bir ihmal sonucunda önemli sağlık sorunlarına yol açabileceği bilinmektedir.

Öte yandan kullanım ve dezenfeksiyon talimatlarına uyan ve gerekli bakımları aksatmayan kişilerin de uzun yıllar boyunca güvenle lens kullanabilmeleri mümkün olmaktadır. Bu, aynı zamanda lens kullanım yaşını da belirleyen en önemli faktördür. Buna göre, gerekli bakımı sağlayabileceğine inanan ve el becerisi yeterli olan herkes, rahatlıkla kontakt lens kullanımına başlayabilir.

Öte yandan görme bozukluğu bulunan birçok kişi için sağlıklı bir görme seçeneği sunan kontakt lenslerin, mevcut sağlık sorununu tedavi etmeye uygun olup olmadığına da ancak uzman bir göz doktoru karar verebilmektedir.

Kozmetik açıdan kullanılan lensler konusunda nelere dikkat edilmelidir?

Herhangi bir görme kusuru olmaksızın daha büyük göz bebeklerine veya renkli gözlere sahip olmak adına kullanımı tercih edilen birçok lens çeşidinden bahsetmek mümkündür. Bu noktada da kontakt lenslerin, tıbbi açıdan güvenilir olması, FDA onaylı markaların tercih edilmesi ve mutlaka kurumsal optik mağazalarından temin edilmesi önemlidir.

Öyle ki güvenilir olmayan yerlerden satın alınan lenslerin zaman içerisinde önemli sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Bu ürünler, göz yüzeyinde derin çiziklerin oluşmasına, açık yaralara ve potansiyel olarak körlüğe yol açabilecek enfeksiyonlara neden olabilmektedir. İlk kullanımdan itibaren şiddetli ağrı oluşumunda da rol oynayabilen bu ürünler, kornea nakli ameliyatları da dahil olmak üzere bir dizi sağlık prosedürüne ihtiyaç doğmasına zemin hazırlayabilmektedir.

Potansiyel riski ortadan kaldırmak üzere profesyonel bir hizmet sunmak ve göz sağlığının korunmasına yardımcı olmak amacıyla yola çıkan Lens Optikal ise 20 yıllık optik uzmanlığıyla her yaştan müşterisi için en uygun ve güvenli kontakt lens seçeneğini sunmaktadır.

Gelişen dijital çağa kusursuzca ayak uyduran ve web sitesinin yanı sıra IOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden de alışveriş imkanı sunan firma, yalnızca bir mağazanın ötesinde ulaşılabilir danışmanlarıyla kurumsal kimliğinin yanı sıra bu alanda farkındalık yaratmayı da amaçlamaktadır.