|
Özel

Labella Renkli Lens kullanicilarinin sayisi her geçen gün artiyor

iLAN
18:55 - 28/12/2023 Perşembe
Diğer
Labella Renkli Lens kullanicilarinin sayisi her geçen gün artiyor
Labella Renkli Lens kullanicilarinin sayisi her geçen gün artiyor
Renkli lens kullanımı gün geçtikçe artan bir trend haline geliyor. Türkiye'nin önde gelen kontakt
şirketlerinden biri olan Luxe Optik, sektörde 20 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor ve renkli ve şeffaf kontakt lens ihracatında 18 ülkeye ulaştı. Şirketin kurucusu Erdoğan Savran, lensfiyat.com adlı online platformuyla binlerce kişiye ulaşarak Türk markalarını dünyaya tanıtmayı ve ülkemizi optik lens üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Son yıllarda kontakt lenslere olan talebin arttığını belirten Savran, özellikle renkli lenslerin estetik açıdan kullanıcıları memnun etmesi ve farklı renk seçenekleri sunması nedeniyle gözlük kullanıcıları arasında tercih edildiğini söyledi. Renkli lens genellikle kozmetik amaçlı kullanıldığı gibi, göz rengini değiştirmek ve estetik bir görünüm elde etmek isteyenler için tercih ediliyor. Ayrıca miyop ve hipermetrop gibi gözlük kullanıcıları da renkli lensleri tercih ederek hem mükemmel görüş sağlamayı hem de estetik bir görünüme kavuşmayı amaçlıyor.

Kontakt lens çeşitleri arasında günlük, aylık, yıllık, numaralı, numarasız, hareli ve haresiz seçenekler bulunuyor. Numaralı lensler, göz hekimlerinin verdiği reçetelere göre hazırlanıyor. Astigmat sorunu yaşayanların ise torik lens kullanmaları gerektiği belirtiliyor. Torik lensler, göz ön yüzünde yeni bir kırıcı yüzey oluşturarak astigmatizmayı maskeleyebiliyor veya etkisizleştirebiliyor.

Renkli
fiyatları kullanıcıların tercihlerine, markalara ve modellere göre değişiklik gösteriyor. Özellikle El Amore, Iconic ve
gibi profesyonel markaların renkli lens üretmeye başlamasıyla birlikte renkli lenslere olan talep artmış durumda. Bu trendin genç kuşak arasında yaygın olmasının en önemli nedeni ise estetiksel çekicilik. Renkli lensler, genç kuşağın göz sağlığını düşünürken aynı zamanda tarzlarını da ön planda tutmalarına olanak tanıyor. Luxe Optik, bu talebi karşılamak adına www.lensfiyat.com üzerinden geniş bir ürün yelpazesi sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.


#lens
#uygun
#fiyat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zammı son durum: SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?