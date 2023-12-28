Labella Renkli Lens kullanicilarinin sayisi her geçen gün artiyor

şirketlerinden biri olan Luxe Optik, sektörde 20 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor ve renkli ve şeffaf kontakt lens ihracatında 18 ülkeye ulaştı. Şirketin kurucusu Erdoğan Savran, lensfiyat.com adlı online platformuyla binlerce kişiye ulaşarak Türk markalarını dünyaya tanıtmayı ve ülkemizi optik lens üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

şirketlerinden biri olan Luxe Optik, sektörde 20 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor ve renkli ve şeffaf kontakt lens ihracatında 18 ülkeye ulaştı. Şirketin kurucusu Erdoğan Savran, lensfiyat.com adlı online platformuyla binlerce kişiye ulaşarak Türk markalarını dünyaya tanıtmayı ve ülkemizi optik lens üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Son yıllarda kontakt lenslere olan talebin arttığını belirten Savran, özellikle renkli lenslerin estetik açıdan kullanıcıları memnun etmesi ve farklı renk seçenekleri sunması nedeniyle gözlük kullanıcıları arasında tercih edildiğini söyledi. Renkli lens genellikle kozmetik amaçlı kullanıldığı gibi, göz rengini değiştirmek ve estetik bir görünüm elde etmek isteyenler için tercih ediliyor. Ayrıca miyop ve hipermetrop gibi gözlük kullanıcıları da renkli lensleri tercih ederek hem mükemmel görüş sağlamayı hem de estetik bir görünüme kavuşmayı amaçlıyor.