Labella Renkli Lens kullanicilarinin sayisi her geçen gün artiyor

Son yıllarda kontakt lenslere olan talebin arttığını belirten Savran, özellikle renkli lenslerin estetik açıdan kullanıcıları memnun etmesi ve farklı renk seçenekleri sunması nedeniyle gözlük kullanıcıları arasında tercih edildiğini söyledi. Renkli lens genellikle kozmetik amaçlı kullanıldığı gibi, göz rengini değiştirmek ve estetik bir görünüm elde etmek isteyenler için tercih ediliyor. Ayrıca miyop ve hipermetrop gibi gözlük kullanıcıları da renkli lensleri tercih ederek hem mükemmel görüş sağlamayı hem de estetik bir görünüme kavuşmayı amaçlıyor.
Kontakt lens çeşitleri arasında günlük, aylık, yıllık, numaralı, numarasız, hareli ve haresiz seçenekler bulunuyor. Numaralı lensler, göz hekimlerinin verdiği reçetelere göre hazırlanıyor. Astigmat sorunu yaşayanların ise torik lens kullanmaları gerektiği belirtiliyor. Torik lensler, göz ön yüzünde yeni bir kırıcı yüzey oluşturarak astigmatizmayı maskeleyebiliyor veya etkisizleştirebiliyor.