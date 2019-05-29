Parça eşya taşıma hizmeti tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. İş yeri, ev vb. ihtiyaçlarınızda her türlü nakliye işi için Parcaesyatasima.com.tr sitesine ziyaret edebilir ihtiyacınızı hızlı bir şekilde giderebilirsiniz. Mekandaki eşyaların bir kaçının taşınma işlemine birkaç parça eşya taşıma denir. Tek parça eşya taşıma olarak hizmetten yine faydalanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız;https://parcaesyatasima.com.tr/

Tek Parça Eşya Taşıma

Tek parça eşyalarınız için sunulan hizmet sayesinde taşıma işleri çok daha az yer kaplar ve dolayısıyla maliyet açısından da daha düşük fiyatlara işiniz görülür. Aklınıza gelebilecek her şehirden her çeşit eşyanızı ekonomik açıdan uygun fiyatlarla taşıtıp kaliteli hizmetin tadına varabilirsiniz. Çalışma stili olarak aynı güzergahta olan parça taşıma işleri güzergahlarına göre seferler planlanır . Aynı güzergahta olan mekanlardan parça eşyalar alınarak hem hızlı hem de ekonomik bir iş çıkarmış olurlar. Ayrıca firmanın ücretsiz danışmanlık hizmeti de mevcut olup iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Nakliye araçları gerekli olan tüm yasal belgelere sahiptir ve elemanların hepsi bu konuda uzmanlaşmış eğitimli kişilerdir.

Eşyalarınız tek tek ambalajlanarak güvenli bir halde taşıma işlemi gerçekleştirilir. Seferler belirli planlar dahilinde günlük, haftalık veya aylık periyotlar ile tüm bölgelerde hizmetini sürdürür. Bu hizmetten yararlanarak ihtiyacınızı kolay ve güvenilir bir şekilde halledebilirsiniz. Ayrıca firma taşıma işlerinde zamanında ve sorunsuz bir teslimat gerçekleştirmesine kanıt olarak 50.000 TL'ye kadar olan sigorta yapmaktadır. Yine Firmanın hizmetini vermiş olduğu tüm mekanların nakliye işlerinde sigortalı, marangozluk işinde uzman, tesisat çalışanları ile her bölgede kalite hizmet sunar.

Detaylı bilgi için tıklayınız; https://parcaesyatasima.com.tr/tek-parca-esya-tasima/

Birkaç Parça Eşya Taşıma

Öncelikle birkaç parça eşyanızı taşıtma gibi bir ihtiyacınız varsa en az 1 hafta önce firma ile iletişime geçmelisiniz. Çünkü seferler belirli bir plan dahilinde oluşturulur. Oluşturulan plana göre sevkiyat tarihiniz belirlenerek o tarihte eşyalarınız teslim alınır. Ayrıca Erken rezervasyon yaparak firmanın size sunmuş olduğu avantajlarından da yararlanabilir eşyalarınızı hızlı ve sorun yaşamadan taşıtabilirsiniz. Bu iş için yeterli kapasitesi olmayan, eşyalarınızı sigortalamayan merdiven altı şirketlerle pişmanlık yaşamayın firmayı tercih edin ve rahatlığa kavuşun.

Detaylı bilgi için tıklayınız; https://parcaesyatasima.com.tr/birkac-parca-esya-tasima/

Neredeyse haftanın 4 günü İstanbul'dan Ege'ye seferler vardır. En sık bu bölgeler üzerinde yoğunluk mevcut olup,İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Manisa ve Balıkesir En hızlı hizmet sağladığımız şehirlerdir.

Sadece telefon ederek işinizi sonuca bağlayabilir kaliteli ve hızlı hizmettin keyfine varabilirsiniz.

Doğu'ya, Karadeniz'e ve Güneydoğuya haftalık olarak düzenli seferler mevcuttur. Trakya ve İç Anadolu bölgelerine aynı şekilde haftanın 4 günü seferler vardır.

Araçlar tam olarak bu iş için tasarlanmış olup garantili ve hızlı teslimat gerçekleştirilir.

Türkiye'nin her yerinde bulunan şubelere ulaşmak her yerde kolaydır. Oluşturulan düzenli seferler ile Randevu tarihleri kısa bir zaman diliminde oluşturulur. Taşıma yapmadan önce tüm eşyalar hijyenik şartlar altında özenle paketlenir.

Taşınan eğer bir mobilya ise işinde deneyimli ekipler ile eşyalarınız bir zarara uğramadan istenilen yere monte edilir. Firmanın en büyük prensibi müşteri memnuniyetidir. Eşyalarınızın ayrıca sigortalanması firmayı tercih eden müşterilere ek olarak güven hissi sağlar. Eşyalarınızı kendi eşyası gibi benimseyip gerekli özeni göstererek istenilen yere ulaştırır.

Web sitesi aracılığı ile size an yakın olan şubemizi, müşteri yorumlarımızı, vermiş olduğumuz diğer hizmetleri inceleyebilir ve iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye'nin her yerinden 444 9 069 çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz.



