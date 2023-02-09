Prim borçları için belge ve beyannameler ne zamana kadar verilecek?

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SGK vergi borcu
Sosyal Güvenlik Kurumunca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelendiği bildirildi.
Devletin tüm kurumları ile afet yaşanan illerdeki işverenler, sigortalılar ve hak sahiplerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırılmasına devam edildiği aktarılan açıklamada, SGK tarafından önlemler alındığı, ihtiyaç duyulması halinde ivedi olarak yeni tedbirlerin de alınacağı aktarıldı.
Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla, 10 ilde faaliyet gösteren iş yerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalıların 6 Şubat ila 31 Temmuz arasında 5510 sayılı Kanunun 91'inci maddesi kapsamına alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, ödeme vadesi geçmiş borçları, çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup kapsama alınan illerdeki yerler için 6 Şubat itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri, bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6 Şubat ila 31 Temmuz tarihleri arasında sona erenlerin, taksitlerini 31 Ağustos'a kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödemiş sayılacağı da aktarıldı.
Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kontrol muayenesine tabi olanlardan, 1 Şubat ila 31 Ağustos arasında olanların, kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos olarak belirlenmiştir.