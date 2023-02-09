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SGK prim borcu ödemeleri ertelendi mi?

SGK'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruda, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için "mücbir sebep hali" ilan edildiği belirtildi. SGK, depremlerden etkilenen illerde prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelendiği bildirildi.

15:02 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
SGK vergi borcu

SGK vergi borcu

Sosyal Güvenlik Kurumunca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelendiği bildirildi.

Devletin tüm kurumları ile afet yaşanan illerdeki işverenler, sigortalılar ve hak sahiplerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırılmasına devam edildiği aktarılan açıklamada, SGK tarafından önlemler alındığı, ihtiyaç duyulması halinde ivedi olarak yeni tedbirlerin de alınacağı aktarıldı.

Prim borçları için belge ve beyannameler ne zamana kadar verilecek?

Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla, 10 ilde faaliyet gösteren iş yerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalıların 6 Şubat ila 31 Temmuz arasında 5510 sayılı Kanunun 91'inci maddesi kapsamına alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerler için 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2023 arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil), 26 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
  • 6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran aylarına ait prim borçları 5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir."

6 Şubat ila 31 Temmuz tarihleri arasındaki SGK borçları ne zamana kadar ödenecek?

Açıklamada, ödeme vadesi geçmiş borçları, çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup kapsama alınan illerdeki yerler için 6 Şubat itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri, bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6 Şubat ila 31 Temmuz tarihleri arasında sona erenlerin, taksitlerini 31 Ağustos'a kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödemiş sayılacağı da aktarıldı.

Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrol muayenesine tabi olanlardan, 1 Şubat ila 31 Ağustos arasında olanların, kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos olarak belirlenmiştir.

  • Fazla veya Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından 6 Şubat itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri, bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31 Ağustos tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi, ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir."


#sgk
#vergi borcu
#sigorta vergi borçları
2 saat önce
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SGK prim borcu ödemeleri ertelendi mi?
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