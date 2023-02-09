Prim borçları için belge ve beyannameler ne zamana kadar verilecek?

"Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerler için 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2023 arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil), 26 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.