PIN kodunuzu birkaç defa yanlış girdikten sonra SIM kartınız bloke olur. Bu durumda hattı aktif hale getirmek için PUK koduna ihtiyacınız bulunmaktadır. Ancak PIN'den farklı olarak PUK kodu öğrenme işlemi daha zordur. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom için PUK kodu sorgulama işlemleri değişkenlik gösterir. Peki PUK kodu nasıl öğrenilir?

PUK KODU NASIL ÖĞRENİLİR?

SIM kartınızın üzerinde veya kutusundan bulabilirsiniz. SIM kartınızın üzerinde veya kutusundan bir PUK kodu etiketi bulunur. Bu etiketi dikkatlice inceleyin ve PUK kodunuzu bulun.

Mobil operatörünüzün müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz. Mobil operatörünüzün müşteri hizmetlerini arayın ve PUK kodunuzu öğrenmek istediğinizi belirtin. Müşteri hizmetleri temsilcisi, kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra PUK kodunuzu size verecektir.

PUK KODU ÖĞRENME - VODAFONE

Vodafone hatların PUK kodu, Vodafone Türkiye'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilir. Burada hattın yasal sahibinin T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi ve cep telefonu numarasını yazarak PUK1 ve PUK2 kodu rahatlıkla sorgulanabilir.

Ayrıca PUK kodu öğrenmek için bir diğer adım da SIM kartın bulunduğu kılavuza bakmaktır. Çünkü kod teslim aldığınız SIM kart paketi ile birlikte size tesilm ediliyor.

PUK KODU ÖĞRENME - TURKCELL

Turkcell'in web sitesinden PUK kodunuzu öğrenebilirsiniz. Siteye girdikten sonra T.C. Kimlik Numarası sekmesini seçip, buraya hattın yasal sahibinin bilgilerini girmeniz gerekiyor. Ardından Turkcell hattınızın PUK1 ve PUK2 kodunu öğrenebilirsiniz.

Bu arada Turkcell Mağazalarından veya 532 Turkcell Müşteri Hizmetleri üzerinden de PUK kodunuzu öğrenebilirsiniz.

PUK KODU ÖĞRENME - TÜRK TELEKOM

Türk Telekom hat kullanıcıları PUK kodu öğrenme için Türk Telekom'un Online İşlem Merkezini ziyaret edebilir. Burada sol tarafta bulunan "Kişisel Bilgilerim" bölümünde "Puk Bilgisi" alanında Türk Telekom PUK1 ve PUK2kodu yazacaktır.

Herhangi bir sebeple Online İşlem Merkezine erişemiyorsanız 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri üzerinden de PUK kodunuzu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ayrıca PUK kodunun SIM kartınızın kutusu üzerinde de yazdığını belirtelim.

PUK1 ve PUK2 ARASINDA NE FARK VAR?

PUK1, PIN1 kodu bloke olduktan sonra SIM kartınızı aktif hale getirebilmek için ihtiyacınız olan koddur. Öte yandan arama yapmak ve SMS göndermek dışında bazı ek hat işlemleri için gerekli olan PIN2 kodu bloke olduğunda ise PUK2 koduna ihtiyacınız vardır.







