Ramazan Aksanın kapısında teravih Harem-i Şerifteki teravih namazlarını internet üzerinden binlerce kişi izliyor
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Aksa’nın kapısında teravih: Harem-i Şerif’teki teravih namazlarını internet üzerinden binlerce kişi izliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün “Eski Şehir” bölgesinde oturan Filistinliler, teravih namazını koronavirüs nedeniyle ibadete açılamayan Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa

Tüm İslam aleminde olduğu gibi, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs’teki camiler de Ramazan ayında ibadete açılamadı. Harem-i Şerif’te görevli imam hatiplerin yanı sıra Kudüs İslami Vakıflar Konseyi üyelerinden oluşan birkaç kişilik cemaat Mescid-i Aksa’da teravih namazını kılmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa’nın içinde yer aldığı Eski Şehir’de yaşayan Filistinliler ise teravih namazını kılabilmek için her akşam Harem-i Şerif’in kapılarına geliyor. Filistinliler, salgın nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa’nın kapıları önünde sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutuyor. Mescid-i Aksa’nın içinde az sayıda kişinin katılımıyla kılınan teravih namazı, hoparlörler sayesinde dışardaki cemaate ulaştırılıyor. Harem-i Şerif’teki teravih namazlarının internet üzerinden yapılan canlı yayınları binlerce kişi tarafından izleniyor.

Mescid-i Aksa’nın kapısında kılanan teravih namazı.

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Mescid-i Aksa’nın kapısında kılanan teravih namazı.

DİĞER BÖLGELERDEN GELENLERE PARA CEZASI

  • Öte yandan İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün diğer bölgelerinden gelen ve teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılmak isteyen Filistinlilere para cezasına çarptırıyor. İsrail polisi, önceki akşam Mescid-i Aksa’nın kapılarında teravih namazı kılan ve Eski Şehir’de oturmadıkları belirtilen 3 Filistinliye evlerinden 500 metre uzaklaştıkları gerekçesiyle 500 Yeni İsrail Şekeli (988 lira) ceza kesmişti. Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu. İsrail yönetimi de Kovid-19 nedeniyle zorunlu nedenler dışında evlerinden 500 metre uzaklaşanlara para cezası verilmesine karar verirken, 19’dan fazla kişinin katıldığı toplu ibadetleri de yasaklamıştı.

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