Ramazan Kıble neden Mescid-i Aksadan Kabeye döndü?
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Kıble neden Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye döndü?

Hz. Peygamber (sas) Medine’ye hicret ettikten sonra 16 veya 17 ay Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılmıştı. Bir gün cemaate namaz kıldırırken gelen vahiyle kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrildiği bildirildi. Kıble neden Mescid-i Aksa'da Kabe'ye döndü? Derin Tarih'ten Ebubekir Sifil sizler için kaleme aldı.

Haber Merkezi Derin Tarih
Kıble neden Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye döndü​?
Kıble neden Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye döndü​?

Bir gün cemaate öğle veya ikindi namazını kıldırırken Bakara suresinin,“(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle) yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir” mealindeki 144. ayeti indi. Bu ayetle Kâbe Müslümanların nihaî kıblesi olarak tayin edilmiş oldu.
Ayet inmeden önce cemaat dört rekâtlık namazın iki rekâtını kılmış durumdaydı. Diğer iki rekâtı da namaz içinde Kâbe istikametine yönelerek kıldılar.Bu olayın vuku bulduğu mescide bu sebeple “Mescid-i Kıbleteyn” (İki Kıble Mescidi) denilmiştir.

  • Hz. Peygamber Mekke’deyken Kâbe’ye yönelerek mi, yoksa Kudüs’teki Beyt-i Makdis’e (Mescid-i Aksa’ya) yönelerek mi namaz kılıyordu? Eğer Kâbe’ye yönelerek namaz kılıyor idiyse sonradan niçin Mescid-i Aksa’ya yönelerek kılmaya başlamıştır? Beyt-i Makdis’e yönelerek kılıyor idiyse bunu neye dayanarak yapmıştır?


Hz. Peygamber’in Mekke’deyken atası Hz. İbrahim’in inşa ettiği Kâbe’ye dönerek namaz kıldığını söylemek mümkün. Bunun, Mekke’nin müşrik sakinlerine karşı Hz. İbrahim’in Tevhid çizgisini vurgulama hassasiyetiyle ilişkisi bulunduğu söylenebilir. Ancak Medine’ye hicret vuku bulunca Medine civarındaki hisarlarda yerleşik bulunan kalabalık Yahudi kabilelerini İslam’a ısındırmak maksadıyla kıblenin Kâbe’den Mescidi Aksa’ya dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Zira Yahudiler Beyt-i Makdis’e yönelerek ibadet ediyordu.
Ne var ki bu durum Yahudileri şımartmış, “Bizim kıblemiz olmasa ibadetinde yöneleceği bir kıblesi yok” tarzında dedikodu yapmalarına sebebiyet vermişti. Bundan mahzun olan Hz. Peygamber, kıblenin değiştirilmesi beklentisiyle sık sık yüzünü göğe çevirir, vahiy beklerdi. Derken mealini verdiğimiz ayet nazil oldu ve kıble Kâbe olarak tayin edildi. Yahudiler bunu da dedikodu malzemesi yaparak, “Yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir? (Bakara, 142)” dediler. Bunun üzerine “De ki: Doğu da, batı da Allah’ındır. O dilediğini doğru yola iletir (Bakara, 142)” ayeti indi.

REKLAM

Yazının başında mealini zikrettiğimiz ayet, kıble tayininin de, değişikliğinin de vahiyle gerçekleştiğini anlatmaktadır. Zira ayette Yahudilerin tutumundan rahatsız olan Hz. Peygamber’in değişiklik için vahiy beklediği açık bir şekilde belirtilmektedir. Bu ayetle birlikte İslam, Yahudilikle de, Hıristiyanlıkla da kesin hatlarla ayrışmış, arada dinin özüne tekabül eden herhangi bir ortak nokta kalmamıştır.

İftar sofralarının süsü: Güllaç
RAMAZAN
İftar sofralarının süsü: Güllaç

Unutulmaya yüz tutan maniler
RAMAZAN
Unutulmaya yüz tutan maniler

Hafterin en koyu destekçisi

Hafter'in en koyu destekçisi

Bir ayda ikinci kez soluğu darbecinin yanında aldı.
Ünlü tavukçuya FETÖden hapis

Ünlü tavukçuya FETÖ'den hapis

Gizli tanığın ifadeleri sonrası tutuklanmasına karar verildi.
Iğdırdaterör saldırısı

Iğdır'da
terör saldırısı

​Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
49 bin kişiye<br>iş kapısı olacak

49 bin kişiye
iş kapısı olacak

​Bakan sosyal medyada açıkladı: 6 bölge kuruldu.
Muvazzaflara<br>FETÖ operasyonu

Muvazzaflara
FETÖ operasyonu

Gözaltı listesinde 2 albay ve 3 yüzbaşı da var.
Beşiktaş'a<br>dünya yıldızı

Beşiktaş'a
dünya yıldızı

Başkan adayı seçim vaadini açıkladı.
Osmanlı'da <br>Ramazan cumaları

Osmanlı'da
Ramazan cumaları

​İlk cuma Ayasofya'da ikincisi Eyüp Sultan Camii'nde kılınırdı.

Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

Öldürülen teröristlerden ikisi bakın kim çıktı.

Savaş kızışacak

Savaş kızışacak

Trump'ın talimatıyla gece yarısı yürürlüğe girdi.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteorolojiden bazı bölge ve illere yağış uyarısı.
İsmi değişiyor

İsmi değişiyor

​Bankadan KAP'a beklenen açıklama yapıldı.
Daha çok<br>endişe duyacaksın

Daha çok
endişe duyacaksın

ABD, YSK'nın iptal kararına da tahammül edemedi.
Gözleri<br>Sevakin'de

Gözleri
Sevakin'de

Türkiye'ye tahsis edilen adayı kıskaca aldılar.
Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

İmamoğlu'nun sloganını paylaşmayan ünlülere fişleme manşeti.
İptale götüren <br>123 kritik sandık

İptale götüren
123 kritik sandık

İşte belgelerden iptal kararının gerekçeleri...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.