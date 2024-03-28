Anne-çocuk el ele mukabele dinliyor

Üsküdar Ferah Merkez Camii'nde 8 yıldır yürütülen "Anne çocuk el ele haydi mukabeleye" projesiyle onlarca çocuğun katılımıyla mukabele geleneği yaşatılıyor. Kur'an okuma yarışmalarında dereceleri bulunan Hafız Necip Fazıl Belge ile kardeşi Hafız Ahmet Emre Belge mukabeleyi okurken, babaları olan caminin 12 yıllık imamı Yusuf Belge de sonrasında çocuklara ikramlar ve hediyeler veriyor. Çocuklar da caminin alt katındaki oyun alanların vakit geçirebiliyor.
8 YIL ÖNCE BAŞLADI
İmam-hatip Yusuf Belge, "Bu camide çocukların dokunulmazlığı var" sloganıyla çocuklara yönelik faaliyetler düzenlediklerini belirterek, "Sekiz yıl önce de 'Anne çocuk el ele haydi mukabeleye' projesini başlattık. Kız çocuklarımız anneleriyle birlikte üst katta, erkek çocuklarımız da alt katta mukabeleye katılıyor" dedi.