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Ramazan

Anne-çocuk el ele mukabele dinliyor

Üsküdar Ferah Merkez Camii, 8 yıldır "Anne çocuk el ele haydi mukabeleye" etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

04:00 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 04:20 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Üsküdar Ferah Merkez Camii'nde 8 yıldır yürütülen "Anne çocuk el ele haydi mukabeleye" projesiyle onlarca çocuğun katılımıyla mukabele geleneği yaşatılıyor. Kur'an okuma yarışmalarında dereceleri bulunan Hafız Necip Fazıl Belge ile kardeşi Hafız Ahmet Emre Belge mukabeleyi okurken, babaları olan caminin 12 yıllık imamı Yusuf Belge de sonrasında çocuklara ikramlar ve hediyeler veriyor. Çocuklar da caminin alt katındaki oyun alanların vakit geçirebiliyor.

8 YIL ÖNCE BAŞLADI

İmam-hatip Yusuf Belge, "Bu camide çocukların dokunulmazlığı var" sloganıyla çocuklara yönelik faaliyetler düzenlediklerini belirterek, "Sekiz yıl önce de 'Anne çocuk el ele haydi mukabeleye' projesini başlattık. Kız çocuklarımız anneleriyle birlikte üst katta, erkek çocuklarımız da alt katta mukabeleye katılıyor" dedi.



#Aktüel
#Mukabele
#Ramazan
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