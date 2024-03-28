Anne-çocuk el ele mukabele dinliyor

Üsküdar Ferah Merkez Camii'nde 8 yıldır yürütülen "Anne çocuk el ele haydi mukabeleye" projesiyle onlarca çocuğun katılımıyla mukabele geleneği yaşatılıyor. Kur'an okuma yarışmalarında dereceleri bulunan Hafız Necip Fazıl Belge ile kardeşi Hafız Ahmet Emre Belge mukabeleyi okurken, babaları olan caminin 12 yıllık imamı Yusuf Belge de sonrasında çocuklara ikramlar ve hediyeler veriyor. Çocuklar da caminin alt katındaki oyun alanların vakit geçirebiliyor.