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Annelere Ramazan hediyesi

Annelere Ramazan hediyesi

04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Büyük ilgi gören etkinlikte tuz hakkı geleneğinin anlamı anlatılırken, aile bağlarını güçlendiren bu jest aynı zamanda duygusal anlara da sahne oldu.
Büyük ilgi gören etkinlikte tuz hakkı geleneğinin anlamı anlatılırken, aile bağlarını güçlendiren bu jest aynı zamanda duygusal anlara da sahne oldu.

Ramazan'a ait geleneklerden biri olan tuz hakkı, Osmanlı döneminde başlayan ve günümüzde bazı İslam ülkelerinde devam eden bir hediyeleşme örneği olarak öne çıkıyor. Kadınların, Ramazan ayında oruçluyken yemeklerin tuzunu ayarlamak için girdikleri zahmete karşılık, eşi tarafından ödüllerilmesiyle ortaya çıkan bu gelenek, sosyal medyanın etkisiyle yeniden gündeme geldi.


AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Kocaeli’de düzenlenen 'Tuz hakkı' etkinliğinde bu gelenek yaşatıldı. Babalar ve çocukları, mutfağın emektarları olan anneler için özel hediyeler hazırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile düzenlediği şenlikler kapsamında gerçekleşen etkinlikte babalar, çocuklarıyla birlikte anneleri için özel mumlar yaptı. Bu hediyeler, Ramazan boyunca ailesi için mutfakta emek veren annelere takdim edildi.


#Ramazan
#anne
#tuz hakkı

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