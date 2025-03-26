Annelere Ramazan hediyesi

Ramazan'a ait geleneklerden biri olan tuz hakkı, Osmanlı döneminde başlayan ve günümüzde bazı İslam ülkelerinde devam eden bir hediyeleşme örneği olarak öne çıkıyor. Kadınların, Ramazan ayında oruçluyken yemeklerin tuzunu ayarlamak için girdikleri zahmete karşılık, eşi tarafından ödüllerilmesiyle ortaya çıkan bu gelenek, sosyal medyanın etkisiyle yeniden gündeme geldi.