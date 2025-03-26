Annelere Ramazan hediyesi

Ramazan'a ait geleneklerden biri olan tuz hakkı, Osmanlı döneminde başlayan ve günümüzde bazı İslam ülkelerinde devam eden bir hediyeleşme örneği olarak öne çıkıyor. Kadınların, Ramazan ayında oruçluyken yemeklerin tuzunu ayarlamak için girdikleri zahmete karşılık, eşi tarafından ödüllerilmesiyle ortaya çıkan bu gelenek, sosyal medyanın etkisiyle yeniden gündeme geldi.
AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR
Kocaeli’de düzenlenen 'Tuz hakkı' etkinliğinde bu gelenek yaşatıldı. Babalar ve çocukları, mutfağın emektarları olan anneler için özel hediyeler hazırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile düzenlediği şenlikler kapsamında gerçekleşen etkinlikte babalar, çocuklarıyla birlikte anneleri için özel mumlar yaptı. Bu hediyeler, Ramazan boyunca ailesi için mutfakta emek veren annelere takdim edildi.