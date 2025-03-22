Bahçeyi Sulayan Bulut

Mehmet Nezir Gül





Adam tarlaların arasından ilerliyordu. Varacağı yere ulaşmak için biraz hızlandı, yaya olarak kat etmesi gereken hayli yol vardı. Hava kapalı değildi ancak gök gürlemesini andıran bir ses duydu.

Tepesinde bir bulut gördü. Hava açık ama bulut sanki yağmur yüklüydü.

Bir ses duydu birden.

“Falanın bahçesini sula!”

Sağına soluna baktı kimseyi göremedi. Bir defa daha geldi ses. Bir daha bakındı. Ses yukarıdan geliyordu:

“Falanın bahçesini sula!”

Bulut ilerledi ve biraz ileride, sınırları belli olan bir tarlaya suyunu latif bir şekilde boşalttı. Tarlaya yaklaşınca, bir adamın elinde kazma kürek, yağan yağmurun oluşturduğu suları bahçede, oraya buraya yönlendirdiğini gördü.

“Selamün aleyküm.”

“Ve aleyküm selam.”

“Ey Allah’ın kulu, adın nedir?”

“Adım falancadır.”

Tarladaki adamın söylediği isim, az önce buluttan duyduğu isimdi.

“Adımı niçin sordun?”

Çok garip ve enteresan bir şey oldu. Az önce yolda yürürken bulutların arasından, senin adını vererek “Falanın bahçesini sula!” diye bir ses duydum. İşin doğrusu çok da şaşırdım. Yağmurun senin tarlana yağması üzerine de emin olmak için sordum. Allah için söyler misin? Sen ne yapıyorsun, nasıl bir amel işliyorsun ki böylesi bir ilahi lütfa nail oluyorsun?

Bahçe sahibi vakur hâliyle sadece şunları söyledi:

“Sorduğun için söyleyeyim.

Ben bu bahçeme her zaman bakarım. Eker biçerim. Hasat zamanı mahsulün hepsini toplar, sonra da üçe bölerim. Birini sadaka, infak olarak dağıtırım. Birini çoluk çoğumla yer, ihtiyaçlarımı görürüm. Kalan üçte birini de tohumluk olarak ayırırım.” (Müslim, Zühd 45)

…

Rabbimizin özel ikramı her zaman mümkündür.

Yeter ki biz onun verdiği ve bize emanet edilen o nimetleri harcamada cimrilik yapmayalım, israfa kaçmayalım. Bunu ben kazandım, benim çabam olmasaydı olmazdı, demeyelim.

Hanemize gelecek, bize ikram edecek özel bulutumuzun rahmeti bol olsun…







