Bayramlıklar Türkiye’den

Ramazan yardımlarıyla dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların yüzünü güldüren Türk STK’lar, Türkiye’nin yanı sıra 4 kıta ve 23 ülkede on binlerce çocuğu da bayramlıkla sevindirdi. Başta Türk Kızılay’ı olmak üzere, İHH, Yetim Vakfı, Deniz Feneri, Sadakataşı, Hak-İnsani Yardım, Yardımeli Derneği, Yardımhane, İyilikhane gibi dernek ve vakıflar tarafından 678 bin 611 çocuğa ve ihtiyaç sahibine bayramlık dağıtıldı. Yüz binlerce elbisenin yanı sıra, 155 bin çocuğa da içinde sevdikleri yiyeceklerin olduğu ‘çocuk ikram paketi’, oyuncak, hijyen paketi ve çocuk kitapları hediye edildi. Ramazan’ın son gününe kadar dağıtım yapan STK temsilcileri, gelen yardımların geçen senelere göre yüzde 40 ile 70 arasında arttığını söyledi.

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ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU TARİF EDİLEMEZ

Türkiye’nin her zaman ihtiyacı olanın yanında olduğunu söyleyen Kızılay yetkilisi Selahattin Bostan, “Ramazan ayının ortasından itibaren bayramlıkları dağıtmaya başladık. Kardeşlerimize aldığımız bayramlıklarla onlara çifte bayram yaşatmak istedik. Bu Ramazan Bayramı’nda; büyük çoğunluğu çocuklara yönelik olmak üzere 538 bin 500 adet bayramlık, 140 bin çocuğa ikram paketi ve 3 bin çocuğa da oyuncak hediye ettik. Hediyeleri alan çocukların mutluluğunu tarif edecek kelime bulamıyorum. Bize teşekkür eder etmez hızla bayramlık paketlerini açmanın telaşına düşüyorlar. Onları mutluluktan havaya uçar görünce biz de yaptığımız işin değerini bir kez daha anlıyoruz” diye konuştu.

TÜRKLER GELİYOR DİYE SEVİNİYORLAR

Suriye’nin İdlib bölgesine bayramlık dağıtan Hak İnsani Yardım Yetkilisi Hasan Özdemir, bölgedeki çocukların zaten normal hayata dair hiçbir şey bilmediklerini belirterek, “Doğduklarından bu yana savaşın içindeler. Çoğu, birkaç defa göç etmek zorunda kalmış. Bir çoğu babasını kaybetmiş. Çocuklardan çok annelerin mutluluğuna şahit oluyoruz. Anneler çocuklarının o sevincini ve giydiği tertemiz kıyafetlerle çocuğunu görünce çok mutlu oluyor” dedi. Gittikleri bölgelerde tanındıklarını söyleyen Özdemir şöyle devam etti: “Kurduğumuz yaşam evlerindeki çocuklar artık bizi tanıyor. Yaşam evlerinin girişinde bir çocuk bizi gördüğünde hemen koşarak bağırmaya başlıyor. ‘Hasan Türki’ (Türk Hasan geldi) diye. Ailelerinden biri gibi olduk. Hediyeler bir yana ama onları asıl mutlu eden şey, düşünüldüklerini bilmek.”

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ÇİFTE BAYRAM YAŞADILAR

Hem yurt içi hem de yurt dışında yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtım yaptıklarını söyleyen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz ise şunları kaydetti: “Ülkemizde ve 20 ülkede, 15 bin bayramlık dağıttık. Özellikle yetim çocuklar, bayramlık hediyelerle çifte bayram yaşadı. Unutulmadıklarını görmek onları ayrıca sevindirdi.”

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