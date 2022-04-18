Yetimler hep gülsün

Her yıl Ramazan ayının 15’inci gününde yetim çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Dünya Yetimler Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanında iftar sofraları kuruldu. Hacivat-Karagöz gösterisi, palyaço, boyama, oyun parkuru gibi etkinliklerle eğlenen çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan hediyelerle sevindiler.

153 MİLYON YETİM VAR

İstanbul’da Yetim Vakfı, “Sokağıma Şenlik Geldi” programıyla yüzlerce yetime çeşitli oyunlar oynatarak gönüllerince eğlenmesine vesile oldu. Vakfın bulunduğu sokak çocuklar için balonlarla süslendi. Etkinliğe katılan ve yüzleri rengârenk boyanan çocuklar, kendileri için hazırlanan dönen salıncakta eğlenip kaşıkta yumurta taşıma oyunu oynadı. Yetim vakfı Başkanı Murat Yılmaz, düzenlenen etkinlik sonrasında “2022 Dünya Yetim Çocuklar Raporu’ sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre dünya genelinde yetim çocuk sayısının 153 milyondan fazla olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Her gün 10 bine yakın çocuğun yetim kalıyor. 2021 yılı boyunca, önceki yıllara benzer şekilde artan yoksulluk ve eşitsizlikler, iklim değişikliğine bağlı krizler, bölgesel çatışmalar ve savaşlar ile Covıd-19 başta olmak üzere çeşitli salgınlardan etkilenen en hassas grubun çocuklar oluyor. Salgınlar, savaşlar, iklim felaketleri gibi krizler sebebiyle milyonlarca çocuk yetim kalmış ve sosyal yetim olarak sayabileceğimiz 10 milyonlarca çocuk, bu krizlere bağlı yoksulluk, yerinden edilme, yetersiz beslenme, temel hizmetlere erişimin yetersizliği gibi sorunlar yaşamıştır.” diye konuştu.

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ÇOCUKLAR İÇİN DUALAR EDİLDİ

Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir’de Valilik, belediye ve STK’ların ortaklaşa düzenledikleri iftar programlarına yüzlerce yetim katıldı. İftara katılan çocuklara harçlık ve oyuncak dağıtıldı. Edirne, Kırıkkale ve Tekirdağ’da düzenlenen programlarda ise büyükler çocuklarla oyunlar oynadı. Hakkari, Bitlis ve Muş’taki programlarda da, yetim çocukların sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için dualar edildi.

100 BİN BAYRAMLIK DAĞITILDI

Ramazan’ın 15’inin Dünya Yetim Günü ilan edilmesinde büyük çabası olan İHH İnsani Yardım Vakfı da aylar öncesinden hazırlıklarını yaptığı programlarını gerçekleştirdi. Dernek, 56 ilde ve İstanbul’un 20 ilçesinde iftar, 20 ilde ise salon programları yaptı. Bu yıl yetim, yetim annesi, mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin bayramlık hediye edilirken. Ayrıca, iftar öncesinde çocuklara yönelik neşeli programlar düzenlendi.