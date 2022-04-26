Gönülden dile gelen dualar: Çocuklarımız

MEHMET NEZİR GÜL

Bizlere göz aydınlığı olan evlatlar veren Rabbimize hamdolsun. En hayırlı baba, Efendimiz Aleyhisselama salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Ciğerpârelerimizi, senin bu en güzel hediyelerini, dünyada sürur, ahirette nur vesilesi eyle.

Evlerimizin bereketi, ruhumuzun çiçekleri olan yavrularımızı susuz kalmaktan, rüzgarlara karşı savrulmaktan, toprağından kopup dağılmaktan muhafaza eyle Allah’ım!

Çocuklarımızın en hayırlı bağış ve miras olan güzel ahlak ile ahlaklanmalarını nasip eyle.

Onlara Allah, Peygamber, din, Kur’an, vatan, aile, millet, ümmet sevgisi ile yetişmelerini nasip eyle.

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Dünyada güzel bir gelecek kurmalarını, iyi bir eğitim almalarını sağladığımız gibi, manevi gelişimlerini sağlayacak bilgilerle yetiştirmeyi, ibadetlerine küçük yaşlardan itibaren başlamayı nasip eyle.

Beni ve soyumdan gelenleri; namazını devamlı kılanlardan, iyilik yapanlardan, kötülükten kaçınanlardan, faziletli davrananlardan eyle.

Mülk senin, karar senin; dilediğine hemen verir dilediğine ertelersin. Sen bilgi ve hüküm sahibisin, her işinde hikmet sahibisin. Evlad verdiklerini de vermediklerini de ağlatma, dertlerine dert katma Allah’ım!

Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden bizleri ve evlatlarımızı koru Allah’ım!

Yaşarken de öldükten sonra da kendisine dua eden, hayırlar işleyen, hayatımızın her anında bizlere destek olan, yardım eden salih evlatlar, torunlar, zürriyetler nasip eyle.

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En büyük imtihanımız olan çocuklarımızı ve bizi, şirke düşmekten, senden gafil olmaktan, insanlardan yüz çevirmekten, kibirli tavırlardan muhafaza eyle Allah’ım!

Çocuklarımıza güzel isimler vermeyi, ayırım yapmadan, şiddet uygulamadan temiz bir şekilde yetiştirmeyi, en hayırlı eğitimi vermeyi, helal lokma yedirmeyi, sanat öğretmeyi, ibadete sevgiyle ve zamanında alıştırmayı, sevgimizi sunmayı, vakti gelince evlendirmeyi, sıkıntılarını gidermeyi, anlayacağı dilden konuşmayı, çocukla çocuk, gençle genç olmayı, temiz fıtratlarını İslam ile yoğurmayı ve sonunda cennetine kavuşmayı cümlemize nasip eyle Allah’ım!

Âmin, veselamun alel mürselin. Velhamdulillahi Rabbil alemin.