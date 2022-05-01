Gönülden dile gelen dualar: Ramazan Bayramı

MEHMET NEZİR GÜL

Bayramımız mübarek olsun.

Neşe ve sevinç kaynağı bayram günlerini bize bahşeden Rabbimize hamdolsun. Varlığı bizim için bayram vesilesi olan Peygamber Efendimize salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Fert, millet ve ümmet olarak eriştiğimiz bu günlerde neşe, mutluluk, huzur ve sevinç içinde yaşamayı cümlemize nasip eyle.

Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları kabul eyle.

İslam Ümmeti olarak birbirimizi seven, değer veren, dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle huzur bulan birbirine destek olan kullarından eyle.

Müslümanlar arasında birlik, dirlik, kardeşlik ruhunu canlı kıl. Nefret, tefrika, kin, haset, düşmanlık gibi kötü hasletlerden cümlemizi koru.

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Bir gün önce yemek haram iken bugün yememek haram. Bizleri hayatımız boyunca helal harama dikkat eden kullarından eyle.

Bayram neşesini, coşkusunu, meşru eğlencesini gerçekleştirmeyi nasip eyle. Yaşanan sıkıntı, zorluk ve kimi olumsuzluklardan dolayı bayram sevincimizi kesintiye uğratma.

Her zaman güler yüzlü olmayı, küçüklerin gönlünü almayı, muhtaçlara yardım etmeyi, ölçülü bir şekilde hediyeleşmeyi nasip eyle.

Bizleri bayram günü şu hususları büyük bir aşk ve şevkle gerçekleştiren kullardan eyle:

Sabah erkenden uyanıp gusül abdesti alma.

Temiz ve özel elbiseler giyinme.

Güzel ve hafif kokular sürünme.

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Kahvaltıdan önce hurma, şeker, çikolata alma.

Ev halkından gidecek durumda olanlarla birlikte camiye zamanında gitme.

Bol tekbir getirme, ayrı yollardan gidip gelme.

Namaz sonrası bayramlaşma.

Tanıdık olsun olmasın insanlarla, komşularla bayramlaşma.

Eve gelince sırasıyla büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinde öperek bayramlaşma.

Anne babayı, akrabaları, dostları ziyaret etme, uzakta olanları arayarak tebrikleşme, dualarını alma.

Vefat eden yakınlarımız varsa kabir ziyareti yapma, kabirleri uzak yerde ise ruhlarına Fatiha ve dualar okuma.

Dargın olduğumuz yakınlarımızla barışma.

“Allahu ekber Allahu ekber,

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Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber.

Allahu ekber ve lillahi’l-hamd”

Allah en büyüktür (yücedir), Allah en büyüktür (yücedir).

Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah en büyüktür (yücedir.)

Allah en büyüktür (yücedir.) Hamd/övgü Allah’a mahsustur.”

Âmin. Ve ahirudda’vânâ, enil hamdu lillâhi Rabbil alemin.

RAMAZAN Gönülden dile gelen dualar