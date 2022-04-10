Ramazan İnsülin iğnesi orucu bozar mı?
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İnsülin iğnesi orucu bozar mı?

Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnsülin iğnesi orucu bozar mı?
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BİR SORU BİR CEVAP / NEVİN MERİÇ

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değişir. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi de bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz. Bununla birlikte insüline bağımlı olarak yaşayan hastaların oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmaz fidye verirler.

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