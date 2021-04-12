Ramazan İstanbulda davulcular ramazana hazır 3 bin 200 kişi görev alacak apartmana girip bahşiş almak yasak
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İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

İstanbul’da davulcular ramazana hazır: 3 bin 200 kişi görev alacak apartmana girip bahşiş almak yasak

Ramazan ayı yarın başlıyor. 11 ayın sultanı olan ramazanın vazgeçilmez simgelerinden olan davulcular bu yıl koronavirüs tedbirlerine takılacak. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, "Davulcular koronavirüs önlemleri kapsamında apartmanlara bahşiş almaya girmeyecek. İnsanlar gönlünden geçeni camdan davulcuya bahşiş olarak verebilecek. Bu kural, sağlığımız ve virüsün yayılımının engellenmesi açısından önemli" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul’da davulcular ramazana hazır: 3 bin 200 kişi görev alacak apartmana girip bahşiş almak yasak
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Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı ramazan için İstanbul'da davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi. İstanbul'da davulculuk kültürünün her ramazanda yaşatıldığını belirten Aykut, "Davulculuk kültürünün devam etmesi için İstanbul'daki muhtarlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her ramazan öncesi, vatandaşlarımızı sahurda uyandırmak için davulcularımızı ramazana hazırlıyoruz." dedi.

  • Aykut, sahurda davul sesinin duyulmasının farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "İstanbul'da yıllardır her mahallenin davulcusu aynı. Mahallelerin büyüklüğüne göre davulcu sayıları değişmekte. İstanbul'da bu ramazanda 962 mahallede yaklaşık 3 bin 200 davulcu görev yapacak. Davulcularımız, halkımız için yine sahurda sokaklarda olacak, davulunu çalacak ve insanları sahura kaldıracak."

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"Kovid-19 önlemlerini aldık"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı aldıkları önemlere değinen Aykut, şunları söyledi: "Geçen ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da davulcular koronavirüs önlemleri kapsamında apartmanlara bahşiş almaya girmeyecek. Bu kurala İstanbul'daki tüm davulcularımız uyacak. Davulcularımız tokmaklarını sokakta vuracak, binalara girmeden bahşişlerini toplayacak. Davulcular ücret konusunda böylece sıkıntı yaşamayacak. İnsanlar, gönlünden geçeni camdan davulcuya bahşiş olarak verebilecek. Bu kural sağlığımız ve virüsün yayılımının engellenmesi açısından önemli."

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  • Vatandaşları korsan davulcular konusunda da uyaran Aykut, "Davulcularımız bütün ramazan davul çalıyor. Daha sonra emek hırsızları ortaya 'ben ramazan davulcunuzum' diye çıkıyor. Bu konuya vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz." dedi.
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