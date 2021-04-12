İstanbul'da türbeler ramazanda ziyarete açık olacak

İstanbul'da geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı olan türbeler, bu ramazanda ziyaretçilerini ağırlayabilecek.

İstanbul'da iz bırakmış padişahlar, hanedan mensupları, veliler, din adamları ve devlet büyüklerine ait türbeler, ramazan ayının manevi atmosferini kentte yaşamak isteyenlerin ilgisiyle karşılaşıyordu.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle geçen yıl türbelere ziyaretçi kabul edilmemişti. Bu ramazanda ise sosyal mesafe kurallarına uyularak türbelere ziyaretçi alınabilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğüne bağlı 120 türbe bulunuyor.

Padişahların tahta çıkarken kılıç kuşandığı Eyüp Sultan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Aziz Mahmud Hüdayi, Oruç Baba, Sümbül Efendi, Hazreti Yuşa türbeleri ile Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki türbesi ve Ebul Vefa Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu birçok mekan, dini günlerde ve ramazanda ziyaret edilen merkezler arasında yer alıyor.

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İstanbul'un manevi durakları olan türbeler

Hazreti Muhammed'i, Mekke'den Medine'ye hicreti sonrasında evinde 7 ay misafir olarak ağırlayan Eyyüb El- Ensari, İslamın ilk dönemlerinde gerçekleştirilen bir İstanbul kuşatmasında şehit düştü. Akşemsettin tarafından bulunan kabri, Fatih Sultan Mehmet tarafından türbe haline getirildi. Fatih'ten sonra tahta geçip silah kuşanan sultanların mutlaka ziyaret ettiği Eyüp Sultan Camisi'ndeki türbe, İstanbul'da ramazanda vatandaşların en sık ziyaret ettiği, orucunu açtığı mekanların başında geliyor.

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Kabe örtüsü Fatih'in türbesinde

Fatih Sultan Mehmet, İtalya seferine hazırlanırken Gebze'de kurulan ordugahta, 1481'de hayatını kaybetti. Naaşı, oğlu Bayezid'in nezaretinde İstanbul'a nakledilerek, Fatih Camisi'nin avlusuna defnedildi. Tarih boyunca deprem ve yangınlarda zarar gören türbe, I. Abdülhamid tarafından restore ettirildi. Türbeye konulan yeni sanduka üzerine Kabe örtüsü örtüldü.

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Kendisinden sonraki Osmanlı sultanlarının Eyüp'te kılıç kuşandıktan sonra ziyaret ettiği Fatih Sultan Mehmet'in türbesi, günümüzde de vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

Fatih'in eşi ve II. Bayezid'in annesi Gülbahar Valide Sultan, "Plevne Kahramanı" Gazi Osman Paşa ile birçok önemli kişi de Fatih'in türbesinin yanındaki türbelerde yatıyor.

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Osmanlı İmparatorluğu'nda 46 yıllık saltanatın ardından 1566'da vefat eden Kanuni Sultan Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın türbeleri, yerli ziyaretçiler kadar yabancılar tarafından da ziyaret ediliyor. 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan hazirede Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan ile Sultan 2. Süleyman ve Sultan 2. Ahmet'in türbeleri de bulunuyor. Eşi Hürrem Sultan’ın türbesi ise hemen yanında yer alıyor.

Oruç Baba türbesi

Türbesi Şehremini’de bulunan Oruç Baba'nın (Şeyh Mustafa Zekayi Efendi) ramazan ayının ilk günü iftarını, Hızır Aleyhisselam ile sirke, zeytin ve ekmekle açtığına inanılır. Üsküdar Muhafızı Bursa Yenişehir Beylerbeyi İbrahim Paşa’nın oğlu olan Oruç Baba'nın tüm ömrünü oruç tutarak geçirdiği belirtilir. Alim, arif ve şair olarak bilinen Oruç Baba, vefatına kadar Ümmi Sinan Dergahı'nda irşat faaliyetlerinde bulundu.

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Yahya Efendi Türbesi, Çırağan Sarayı'nın tam karşısında ve Yıldız Sarayı'nın bitişiğinde İstanbul'u seyreden yüksek bir tepede yer alıyor. 1571'de Mimar Sinan tarafından yapılan türbenin içinde, ünlü alim Yahya Efendi ile birlikte, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Raziye Sultan, 2. Abdülhamit'in kızı Hatice Sultan ve oğlu şehzade Bedrettin, Yahya Efendi'nin ailesi, Derviş Ali Efendi, Şeyh Hasan Efendi ve Şeyh Şemsettin Efendi yatıyor.

16. yüzyılda Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin bulduğu rivayet edilen Hazreti Yuşa'nın kabri, İstanbul Beykoz'da bugün Yuşa Tepesi diye bilinen yerde yer alıyor. Türbe, ramazan ayı dışında da en çok ziyaret edilen dini mekanlar arasında bulunuyor.

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Aziz Mahmud Hüdayi türbesi

Kanuni’nin Mihrimah Sultan'dan olan torunu Ayşe Sultan ile evli olan Aziz Mahmud Hüdayi yaşadığı devrin en büyük alimlerinden kabul edilir. Evliya Çelebi, 7 padişahın Aziz Mahmud Hüdayi'nin elini öptüğünü ve 170 bin müride el verdiğini belirtir. Üçüncü Murad, Birinci Ahmed ve 2. Osman gibi padişahlara öğütler veren Aziz Mahmut Hüdayi aynı zamanda 4. Murad'a saltanat kılıcını kuşattı.

Üsküdar'da adının verildiği sahil bölgesindeki dergahta bulunan türbesinde yatan Aziz Mahmut Hüdayi'nin, kendisini mezarında ziyaret edenler hakkında, "Denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanlarını kurtarmadıkça gitmesinler" şeklindeki dua ettiği belirtilir.