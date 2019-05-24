Ramazan İtikaf için 11 bin 216 cami hazır
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İtikaf için 11 bin 216 cami hazır

Türkiye genelinde 11 bin 216 cami, Ramazan'ın önemli sünnetlerinden itikaf ibadeti için kapılarını açıyor. Buna göre, ülke genelinde itikafa girilen cami sayısı bakımından ilk üç sırada 717 rakamı ile Diyarbakır, 570 rakamı ile Şanlıurfa ve 441 rakamı ile Van yer aldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Ramazan ayının önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 11 bin 216 cami hazırlandı.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" deniliyor.

Modern hayatın yoğunluğu içerisinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilen "itikaf" ibadeti, ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor.

11 bin 216 cami

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu sene Ramazan'da itikafa girilecek camiler belirlenerek yurt genelinde 11 bin 216 cami hazırlandı.

Buna göre, ülke genelinde itikafa girilen cami sayısı bakımından ilk üç sırada 717 rakamı ile Diyarbakır, 570 rakamı ile Şanlıurfa ve 441 rakamı ile Van yer aldı.

Diyanetin sitesinden camilerin listesine ulaşılabilecek

Diğer il ve büyükşehirlerde ise başta merkez camiler olmak üzere pek çok caminin itikaf ibadeti için kapıları açılıyor.

İstanbul'da Şehzadebaşı Camisi başta olmak üzere 401, Ankara'da 344 ve İzmir'de 144 camide itikafa girilebilecek.

Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İnternet adresindeki "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşabiliyor.

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Toplumda bu sünnetin yaşatılması gerekir

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Kaşif Hamdi Okur, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Nebevi'de itikafa çekilmek amacıyla kendisine "çadır" diye tabir edilen bir bölüm hazırlayıp belirli bir zaman dilimini ibadetle geçirdiğini, onun vefatının ardından eşlerinin de itikaf ibadetini sürdürdüğünü söyledi.

Hazreti Muhammed'in devamlı olarak işleyip nadiren terk ettiği, farz ve vacib olmayan amellerine "sünneti müekkede" denildiğini hatırlatan Okur, "İtikaf, 'sünneti müekkede' olarak nitelenen bir ibadettir. Aynı zamanda kifai bir sünnettir. 'Kifai sünnet' demesi şu anlama geliyor; toplumda bu sünnetin yaşatılması gerekir. Herkes bunu yapmaya imkan bulamaz ama her şehirde en azından belli sayıda insanın bunu yapması, bu sünnetin yaşatılması açısından önemlidir" diye konuştu.

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