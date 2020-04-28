Ramazan Orman Meyveli Güllaç
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​Orman Meyveli Güllaç tarifi

Orman Meyveli Güllaç

Ramazan’la özdeşleşen, oruçların açıldığı iftar saatlerinin baş tacı güllaç tatlısını hiç böyle denediniz mi? Denemediyseniz vakit kaybetmeyin, zira orman meyveleri ile hazırladığımız bu güllaç orucun ardından muhteşem bir final yapmanızı sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Orman Meyveli Güllaç tarifi
​Orman Meyveli Güllaç tarifi

Meyveli ara kat için orman meyvelerini bir tencereye alın. Toz şeker, nişasta ve limon suyunu ilave edin. Koyulaşana kadar pişirin ve karıştırarak soğutun. Süt ve toz şekeri bir tencerede kaynamaya yakın ısıtın. Güllaç yapraklarından birini kırarak tepsiye alın. Birkaç kepçe sıcak sütle güllaç yaprağını ıslatın.

Bir servis kabına alın. Güllaç yapraklarının yarısı için bu işlemi tekrarlayın. Orman meyveli harcı yayın. Kalan güllaç yapraklarını da sütle ıslatarak aynı şekilde üst üste yayın. Kalan sütü üzerinde gezdirin.

En az iki saat buzdolabında bekletin. Toz fıstık, orman meyveleri ve nane yaprakları ile servis edin. Afiyet olsun.

  • Hazırlama süresi: 2 saat
  • Pişirme süresi: 15 dakika
  • Servis sayısı: 4 kişilik
  • Malzemeler
  • * 1,5 litre süt
  • * 2 su bardağı toz şeker
  • * 10 adet güllaç yaprağı
  • Ara malzemeleri
  • * 250 gram frambuaz
  • * 250 gram böğürtlen
  • * Çeyrek su bardağı toz şeker
  • * 2 çorba kaşığı mısır nişastası
  • * Yarım limon
  • Servis için
  • * Arzu edilen kadar toz fıstık
  • * Arzu edilen kadar orman meyveleri
  • * Birkaç adet süslemek için taze nane yaprakları
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