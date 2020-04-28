Orman Meyveli Güllaç

Meyveli ara kat için orman meyvelerini bir tencereye alın. Toz şeker, nişasta ve limon suyunu ilave edin. Koyulaşana kadar pişirin ve karıştırarak soğutun. Süt ve toz şekeri bir tencerede kaynamaya yakın ısıtın. Güllaç yapraklarından birini kırarak tepsiye alın. Birkaç kepçe sıcak sütle güllaç yaprağını ıslatın.

Bir servis kabına alın. Güllaç yapraklarının yarısı için bu işlemi tekrarlayın. Orman meyveli harcı yayın. Kalan güllaç yapraklarını da sütle ıslatarak aynı şekilde üst üste yayın. Kalan sütü üzerinde gezdirin.

En az iki saat buzdolabında bekletin. Toz fıstık, orman meyveleri ve nane yaprakları ile servis edin. Afiyet olsun.