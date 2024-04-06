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Ramazan

Topkapı'dan Ayasofya'ya Kadir Alayı

Rabia Şenol
04:00 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:32 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Osmanlı'nın önemli geleneklerinden 'Kadir Alayı' Diyanet İşleri Başkanlığının gerçekleştirdiği bir organizasyonla yeniden hayat buldu. Kadir Alayı, Topkapı Sarayı’ndan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne düzenlenen yürüyüşle dün akşam gerçekleşti. Merasim yürüyüşü vatandaşların yoğun ilgisiyle Mehter Marşı ile başladı. Türk bayraklarıyla Topkapı Sarayından Ayasofya’ya yürüyen vatandaşlar teravih namazını Ayasofya Camiinde eda etti. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, “Bu geleneğimizi canlandırmak ve bir nebze olsun bu geleneğe dikkat çekmek istedik" dedi. Osmanlı'da Kadir Gecesi'ne özel, padişah büyük bir alayla saraydan çıkarak Ayosofya Camii'ne giderken düzenlenen bu törene "Kadir Alayı" deniyordu. Yürüyüş boyunca yol güzergahı süslenip aydınlatılıyor ve halka ikramlar dağıtılıyordu.




#Aktüel
#Ramazan
#Toplum
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"Bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi'nde ne olmuştur?