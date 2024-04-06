Topkapı'dan Ayasofya'ya Kadir Alayı

Osmanlı'nın önemli geleneklerinden 'Kadir Alayı' Diyanet İşleri Başkanlığının gerçekleştirdiği bir organizasyonla yeniden hayat buldu. Kadir Alayı, Topkapı Sarayı’ndan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne düzenlenen yürüyüşle dün akşam gerçekleşti. Merasim yürüyüşü vatandaşların yoğun ilgisiyle Mehter Marşı ile başladı. Türk bayraklarıyla Topkapı Sarayından Ayasofya’ya yürüyen vatandaşlar teravih namazını Ayasofya Camiinde eda etti. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, “Bu geleneğimizi canlandırmak ve bir nebze olsun bu geleneğe dikkat çekmek istedik" dedi. Osmanlı'da Kadir Gecesi'ne özel, padişah büyük bir alayla saraydan çıkarak Ayosofya Camii'ne giderken düzenlenen bu törene "Kadir Alayı" deniyordu. Yürüyüş boyunca yol güzergahı süslenip aydınlatılıyor ve halka ikramlar dağıtılıyordu.