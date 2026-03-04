Yermük’te Ramazan zor geçiyor

Mavi Marmara Derneği Ramazan nedeniyle başta Gazze olmak üzere 15 ülkede yardım çalışmalarını yürütüyor. Filistinli mültecilerin başkenti olarak kabul edilen Şam’daki Yermük Mülteci Kampı’nda da yıkıntılar arasında Ramazan tüm heyecanıyla yaşanıyor. Mavi Marmara Derneği kampta bu heyecana ortak olmak için yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. Dernek, 4 bin kişiye iftar, bin çocuğa yönelik çocuk şenliği, 400 aileye gıda kolisi dağıtımı, 300 yetim ailesine zekat, 360 kişiye de kışlık kıyafet dağıtımı yaptı.

Ekrem Kubilay

ZEKATLARI ULAŞTIRIYORUZ

Faaliyetleriyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Mavi Marmara Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ekrem Kubilay Karadeniz, Yermük’te insanların yıkıntılar arasında hayata tutunmaya çalıştıklarını anlatarak, “Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği olarak bu Ramazan, 15 farklı coğrafyada, 15 farklı bölgede Ramazan’ın bereketini mazlumlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle şu anda Suriye'nin Yermük bölgesindeyiz. Burası 1948 yılında Nekbe döneminde göç eden Filistinlilerden oluşan bir kamp. Biz de burada özellikle yetim çocuklarımıza yönelik zekat dağıtımları ve çocuk şenlikleri yapıyoruz. Gıda kolisi dağıtımları, iftar dağıtımları, fitre ve fidye dağıtımlarıyla, Beşşar Esed'in de zülmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimize yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Burada şartlar çok ağır.. Enkazlar arasında yaşayan kardeşlerimiz için bağışçılarımızın emanetlerini getirdik” dedi.

YERMÜK HALA AÇIK BİR YARA

İsrail’in sürgün politikalarıyla vatanlarından koparılan, Esed rejiminin bombalarıyla evsiz bırakılan Filistinli mülteciler için Yermük hala açık bir yara olarak kanamaya devam ediyor. Enkazlar arasından yükselen bu sessiz çığlık, vicdan sahibi herkesi yardıma davet ediyor. Mavi Marmara Derneği, kampta rejim güçleri tarafından füzelerle vurularak kullanılamaz hale getirilen Kudüs Camii’ni de tadilata başladı. Cami 3 ay içerisinde bitirilerek yeniden ibadete açılacak.



