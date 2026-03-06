Yeni Şafak
Yetimlerin yüzü TDV ile gülüyor

04:006/03/2026, vendredi
G: 6/03/2026, vendredi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yurt içi ve dışında yaklaşık 10 bin yetime eğitim, sağlık, barınma desteği ve sosyal yardım sağlıyor. Vakıf, Ramazan'da ve bayramlarda da alışveriş ve kıyafet kartlarıyla yetimlerin yanında yer alıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yurt içi ve dışında yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor. Vakıf, Türkiye'de 8 bin 4, yurt dışında ise 19 ülkede 1974 yetime eğitim, sağlık, barınma desteği ve sosyal yardım sağlıyor. Ayrıca yıl boyunca yetimlere hem nakdi hem de ayni yardımlar gerçekleştiren vakfın, yetimlere sağladığı destekler arasında Ramazan ve Kurban bayramlarında gıda ihtiyaçlarını karşılayacak alışveriş yardım kartları ve bayramlık kıyafet kartları da bulunuyor. Yetimlere eğitim öğretim yılı başında kırtasiye yardımı, sene sonunda karne hediyesi, kış aylarında ise kışlık kıyafet yardımları yapılıyor.



