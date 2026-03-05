Yeni Şafak
Boğaziçi'nde dev iftar

Boğaziçi’nde dev iftar

04:005/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü dün dev bir iftar buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından organize edilen iftara katılan binlerce öğrenci, orucunu birlikte açtı. Öğrenciler ardından cemaatle akşam namazını eda etti. Sosyal medya hesabından iftar buluşmasına ilişkin paylaşımda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, “Ramazan ayının manevi iklimini, Güney Kampüsümüzde kurulan iftar sofrasında öğrencilerimizle paylaştık. Bu anlamlı buluşmaya ve ardından eda edilen akşam namazına ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) üyelerini tebrik ediyor, gayretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



