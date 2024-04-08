Yıkıntıları bile güç veriyor

Filistinliler, İsrail ordusunun yıktığı tarihi Büyük Ömer Camii’nde Ramazan’ın son günlerini ibadet ederek geçiriyor. Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen tarihi "Büyük Ömer Camii" diğer bir adıyla "Gazze Ulu Camii", İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarında yıkıldı. Gazze Ulu Cami, cuma namazları ve Ramazan’da teravih namazları için Gazze’nin her bölgesinden gelinen camiler arasında yer alıyordu. Bu Ramazan ayında da kentte yaşayan Filistinliler, caminin yıkılmayan tarafında Kur'an-ı Kerim okuyup ibadet ederek Ramazan’ın son günlerini geçiriyor.

EN YIKICI ETKİSİYDİ

Otuz beş senedir bu camiye geldiğini, bu sebeple harap olduğu halde gelmeye devam ettiğini ifade eden Gazzeli Semir Ahmed, savaşın kendisi için en yıkıcı etkisinin Büyük Ömer Camii’nin yıkılması olduğunu dile getirdi.

GAZZE’NİN HER YERİNDEN GELİYORLARDI

Filistinli tur rehberi olan Tarık Mahmud, Büyük Ömer Camii’nin bundan 100 yıl önce İngiltere ve Yahudiler tarafından yıkıma uğratıldığını, bugün de aynı şekilde İngiltere ve Yahudiler tarafından bombalandığını söyledi. Tarık Mahmud, savaştan önce Gazze Şeridi’ndeki her bölgeden ibadet etmek için Büyük Ömer Camii’ye gelindiğini dile getirdi. Caminin yıkılmadan önce aynı anda 5 bin kişinin ibadet edip itikafa girebildiğini aktaran Tarık Mahmud, savaştan sonra can güvenliklerinin olmaması sebebiyle Gazzelilerin camide itikafa giremediğini sözlerine ekledi.

‘İyilik hareketi’ hız kesmeden sürüyor

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ülkelerden biri olan Türkiye, bir yandan elektrik, gıda ve temiz suya erişimleri tükenen masum siviller için yardımlarını artırarak sürdürüyor bir yandan da uluslararası alanda insani diplomasi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'nin Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yürüttüğü insani yardım operasyonları sayesinde bugüne kadar 13 uçak ve 8 gemi ile yaklaşık 40 bin ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. Türk Kızılay, 3 bin tonluk 9'uncu insani yardım gemisini Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra Gazze için yola çıkarmaya hazırlanıyor.







