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Oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti

Oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. Sarı’nın ölüm haberini ise meslektaşı Zafer Algöz verdi. Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Peki Recep Sarı kimdir, nereli? Recep Sarı hangi dizilerde oynadı? Recep Sarı neden öldü?

12:28 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Recep Sarı hayatı

Recep Sarı hayatı

Recep Sarı, kariyeri ve hayatı ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Tiyatro oyunculuğu ile kariyerine başlayan ve ardından Devlet Tiyatrosunda görev almaya başlayan Recep Sarı, senaryo yazarlığı da yapmaktaydı. Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekânı cennet olsun" açıklamasında bulundu. Takipçileri Zafer Algöz'e başsağlığı diledi. Peki Recep Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte Recep Sarı filmleri ve dizileri.

Recep Sarı kimdir?

20 Kasım 1963’te dünyaya gelen Recep Sarı, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986’da bitirdi. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na ‘Stajyer Sanatçı’ olarak atanan Sarı, 1991’e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu.

2004’te ‘Dönme Dolap’ adında tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008’de ise Foça’da çekilen ‘Dalgakıran’ adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.

Recep Sarı ‘Bir Aşk Uğruna’, ‘Melek Apartmanı’, ‘Ne Seninle Ne Sensiz’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Beni Affet’, ‘Yeşil Deniz’ ve ‘Şahsiyet’ dizilerinin yanı sıra ‘Yalancı’ ve ‘Zincirbozan’ filmlerinde de rol aldı.

Recep Sarı'nın Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Küçük Mozart / Stephan - 1991

Ellerimin Arasındaki Hayat / Dr. Eyck - 1987

Memleketin Kısmeti / Oyuncu

Senaryosunu Yazdığı Diziler:

Dalgakıran (2008)

Dönme Dolap (2005)

Recep Sarı hangi dizilerde oynadı?

  • Şahsiyet (Nazif, 2018)
  • Yeşil Deniz (Tüccar Sami, 2014-2015)
  • Beni Affet (Yogi Antuan, 2014)
  • Çocuklar Duymasın (Alp, 2013)
  • Ne Seninle Ne Sensiz (Cabbar, 2005)
  • Melek Apartmanı (Sıtkı, 1995)

Recep Sarı'nın Rol Aldığı Filmler:

Zincirbozan (Mustafa Üstündağ, 2007)

Yalancı (TV Filmi 1993)



#Recep Sarı
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#Recep Sarı filmleri
43 dakika önce
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