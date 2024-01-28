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19 şehre vali yardımcısı ile 127 ilçeye kaymakam ataması yapıldı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 19 şehre vali yardımcısı ile 127 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.

09:32 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü atandı. 127 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adana Emniyet müdürü kim oldu?

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğne Erden Sakarya, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne ise Necmettin Öztürk atandı.

Bunun yanısıra 19 şehre vali yardımcısı ile 127 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ise Yalçın Aydın getirildi.

RESMİ GAZETE KAYMAKAM ATAMA LİSTESİ

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI



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19 şehre vali yardımcısı ile 127 ilçeye kaymakam ataması yapıldı