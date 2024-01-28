İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücünün tespit edildiğini ve araçlarındaki çakar lambaların söktürüldüğünü belirtti.