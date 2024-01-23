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22 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu: Hangi dizi en çok izlendi? İşte ABC, AB ve Total sıralaması

Reyting sonuçları seyircilerin gündeminde. Dün akşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Kızıl Goncalar, Safir dizisi ile Survivor All Star izleyicisiyle buluştu. Bu yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. Peki, dün akşamın reyting birincisi kim oldu? İşte 22 Ocak 2024 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi.

11:22 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 11:25 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Reyting sonuçları 22 Ocak 2024 açıklandı
Reyting sonuçları 22 Ocak 2024 açıklandı

22 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Dünün en çok izlenen dizi, yarışma, sinema gibi yapımların izleyicilerin tercihleri ile belirlendi. Peki dün en çok hangi kanal izledi? Reyting sonuçlarına göre dün kim birinci geldi? İşte 22 Ocak 2024 Pazartesi reyting sıralaması.

REYTİNG SONUÇLARI KİM BİRİNCİ GELDİ, EN ÇOK HANGİ DİZİ İZLENDİ?

22 Ocak tarihine ait reyting sonuçları belli oldu. Total kategorisinde Fox TV'de yayınlanan "Kızıl Goncalar" birinci sırayı alırken, TV8'de gösterilen "Survivor All Star" ikinci sırada ve TRT1'de ekranlara gelen "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" üçüncü sırada yer aldı.

AB kategorisinde ise birinci sırada yine "Kızıl Goncalar" yer alırken, ikinci sırada aynı diziye ait özet bulunuyor ve üçüncü sırayı ise Star TV'de yayınlanan "Ömer" programı elde etti.

TOTAL’DE EN ÇOK NE İZLENDİ?

AB’DE EN ÇOK İZLENEN PROGRALAR

ABC’DE EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

İllerdeki sosyal yapı incelenerek denek ailelerin seçimi yapılıyor. Belirlenen denek ailelerin televizyonlarına “peoplemeter” (izleyici ölçer) denilen cihazlar takılıyor. Her akşam bu cihazlarla bağlantı kurularak veriler merkeze aktarılıyor ve merkezde derlenip düzenlendikten sonra müşterilere ulaştırılıyor.

Düzenli olarak televizyon izleyemeyen vatandaşlar hemen sistem dışı bırakılıyor. Cihaz takılı aileler sürekli sistemde kalamıyorlar, her yıl yüzde 20’si değişiyor, yani bugün ölçüm yapılan ailelerden beş yıl sonra hiçbiri kalmıyor.

A/B VE TOTAL REYTİNG NE DEMEK?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor.

Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı oluyor.

1 REYTİNG KAÇ KİŞİDİR?

1 reyting, tamı tamına 572.790 kişiye denk düşüyor. Yani 10 reyting alan bir dizi, 5 milyon 727 bin kişi tarafından izleniyor.


#Reyting sonuçları
#Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
#Ömer
#Kızıl Goncalar
#Safir
#Survivor All Star
6 saat önce
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