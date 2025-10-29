Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı, kısa süre önce İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen başvurularla sona erdi. Şimdi gözler kura çekilişi takviminde. Kura işleminin bitiminden sonra asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi tarihine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardından asil olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi istenecek.

Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.



