SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025: 2025 Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödeme tarihi ne zaman, miktar açıklandı mı?

Sağlık çalışanlarına ödenecek yeni banka promosyonu için geri sayım başladı. Bakanlıklar arasında yapılan yeni anlaşmaların ardından, sıra Sağlık Bakanlığı personelinde. Türk Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada, yeni dönemde promosyon ödemeleri için taban fiyatın belirlendiği duyuruldu. 2022’de 29 bin TL olarak belirlenen ödeme miktarının bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu.