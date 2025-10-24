SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025: 2025 Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödeme tarihi ne zaman, miktar açıklandı mı?

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren banka promosyonu görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılan promosyon ödemelerinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı’na çevrildi. 2022 yılında yapılan ve süresi dolan anlaşmanın yenilenmesi beklenirken, Sağlık Bakanlığı taban promosyon tutarını belirledi.
Sağlık çalışanlarına ödenecek yeni banka promosyonu için geri sayım başladı. Bakanlıklar arasında yapılan yeni anlaşmaların ardından, sıra Sağlık Bakanlığı personelinde. Türk Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada, yeni dönemde promosyon ödemeleri için taban fiyatın belirlendiği duyuruldu. 2022’de 29 bin TL olarak belirlenen ödeme miktarının bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu.
PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR OLACAK?
Sağlık Bakanlığı’ndan promosyon anlaşmasına ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Bakanlığın promosyon anlaşması için 100 bin liralık taban fiyat belirlediği aktarılırken her il sağlık müdürlüğü promosyon anlaşmasını kendisi yürütüyor.
Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüştüğü iddia edildi. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira olması bekleniyor.