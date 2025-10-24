Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025: 2025 Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödeme tarihi ne zaman, miktar açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025: 2025 Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödeme tarihi ne zaman, miktar açıklandı mı?

09:1824/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren banka promosyonu görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılan promosyon ödemelerinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı’na çevrildi. 2022 yılında yapılan ve süresi dolan anlaşmanın yenilenmesi beklenirken, Sağlık Bakanlığı taban promosyon tutarını belirledi.

Sağlık çalışanlarına ödenecek yeni banka promosyonu için geri sayım başladı. Bakanlıklar arasında yapılan yeni anlaşmaların ardından, sıra Sağlık Bakanlığı personelinde. Türk Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada, yeni dönemde promosyon ödemeleri için taban fiyatın belirlendiği duyuruldu. 2022’de 29 bin TL olarak belirlenen ödeme miktarının bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu.

PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı’ndan promosyon anlaşmasına ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Bakanlığın promosyon anlaşması için 100 bin liralık taban fiyat belirlediği aktarılırken her il sağlık müdürlüğü promosyon anlaşmasını kendisi yürütüyor.

Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüştüğü iddia edildi. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira olması bekleniyor.

#Sağlık Bakanlığı
#sağlık bakanlığı promosyon
#sağlık bakanlığı promosyon miktarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu bankaları "Borç Kapatma Kredisi" veriyor mu? Kimler başvurabilir?