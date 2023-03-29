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Özgün

Sahursuz oruç birçok hastalığa neden oluyor

Halk arasında beslenme konusunda doğru olarak bilinen birçok yanlış, sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Ramazan ayında öğün sayısının düşmesiyle değişen beslenme düzeni, dikkat edilmediği takdirde birçok risk faktörü oluşturuyor. Uzmanlar belli sebeplerden dolayı sahura kalkamayan ve sahur yapmayan vatandaşları sağlık problemlerine karşı uyarıyor. Peki sahur yapmadan oruç tutmanın zararları neler? Sahurda ne tüketmeliyiz? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

17:21 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sahur yapmadan oruç tutmanın zararları neler?

Sahur yapmadan oruç tutmanın zararları neler?

Ramazanda sahur yapmadan oruç tutmanın zararlarına uzmanından yanıt geldi. Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak, Ramazan ayında alınabilecek basit önlemlerle sağlıklı ve çok daha rahat geçirmenin mümkün olabileceğini söyleyerek, sahur yapmadan tutulan orucun birçok sağlık problemine neden olabileceğini söyledi.

SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTMANIN ZARARLARI NELER?

Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak, "Oruç tutarken daha sağlıklı ve zinde olabilmek için mutlaka sahura kalkılması gerekiyor. Sahur yapmadan tutulan oruç, gün içerisinde kan şekerimizin daha fazla düşmesine, halsizliğe ve uyku haline sebep oluyor. Aç geçirilen bu uzun süre sonunda iftarda daha fazla yemek yiyeceğiz ve bu da midemizi çok daha fazla doldurmamıza sebep olacak. Bu durum da birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Reflü ve kilo alma gibi sorunlara neden olacaktır. Sahurda özellikle hafif bir kahvaltı yapılabilir. Protein açısından zengin olan süt, yoğurt ve peynir gibi ürünler tüketilebilir. Bununda yanında da bol miktarda su tüketilmesi lazım” diye konuştu.

SAHURDA NE TÜKETMELİYİZ?

Sahura kalkmanın önemine vurgu yapan Koçak” Özellikle genelde ramazanda sıkça yapılan uyku daha çok tercih ediliyor ve sahur yapılmıyor. Sahuru mutlaka yapmamız lazım. Geçen süreyi uzatmamak adına bu önemli bir konudur. Beslenme olarak iftarda çok yağlı, kızartılmış yiyeceklerden ve tuzlu yiyeceklerden uzak duralım. Mutlaka hafif bir sebze yemeği gerekiyor. Salata ve etli yemekler gibi yemekleri tüketebiliriz. Özellikle şerbetli tatlılardan uzak durulması gerekiyor. Bunun yerine sütlü tatlılar tercih edilebilir. Sütlü tatlılarda tercih etmediğimiz zaman ise meyve ile tatlı ihtiyacımızı giderebiliriz” şeklinde konuştu.


Halk arasında hamur işleri, kızartma gibi ürünlerin tok tuttuğuna dair yanlışların olduğunu belirten Koçak şunları söyledi. ”Kültürümüzde hamur işleri, kızartma gibi ürünler olduğu için bunların tok tuttuğu maalesef doğru değildir. Mutlaka protein içeren bir kahvaltı daha sağlıklı olacaktır. Ramazanda oruç tutarken kilo vermek sağlıklı beslenme ile mümkündür. Her iki öğünde de dengeli beslenmek lazım, tüketilen ürünlerin dağıtımı önemlidir.”



#sahur
#oruç
#Ramazan
#beslenme
1 saat önce
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