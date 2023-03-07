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Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Şanlıurfa müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri için nefesler tutuldu. TOKİ sosyal konut arsa başvuruları 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Şanlıurfa müstakil ve hisseli arsa kura çekilişleri 9 Mart'ta gerçekleştirilecek. Peki Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

10:15 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ilk evim arsa projesi kapsamında başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi nereden yayınlanacak, arsa sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek. Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise 9 Mart.

Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Şanlıurfa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Şanlıurfa TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Şanlıurfa’da arsalar nerede?

TOKİ arsa fiyatları

Müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

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1 saat önce
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Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
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