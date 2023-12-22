1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında anılıyor. Tarih boyunca kahramanlığıyla bilinen Mehmetçiğin Sarıkamış Harekatı'nda binlerce şehit vermesine rağmen vatanı kurtarmak için çetin iklim ve coğrafi şartlar ile dondurucu soğuklara rağmen "istişare, emir verilene kadardır" sözü doğrultusunda komutanlarının emirlerini yerine getirerek mücadele edip şehadete kavuşması hafızalardaki yerini koruyor. Peki, Sarıkamış Harekatı’nda kaç asker şehit oldu ve yaralandı? İşte detaylar.

SARIKAMIŞ HAREKATI NEDİR, NE ZAMAN OLDU?

Sarıkamış Harekatı, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirdiği önemli bir askeri harekattır. 22 Aralık 1914'ün sonlarında başlamış ve 15 Ocak 1915'in başlarında sona ermiştir.

SARIKAMIŞ HAREKATI’NIN AMACI NEDİR VE ÖNEMİ NEDİR?

Harekatın amacı, Kafkasya Cephesi'nde Rus kuvvetlerine karşı bir taarruz başlatarak Rusları geri püskürtmek ve Doğu Anadolu'daki Osmanlı topraklarını korumaktı. Osmanlı 3. Ordusu, Enver Paşa'nın emriyle bu harekata öncülük etti. Ancak, harekat sırasında Osmanlı ordusunun karşılaştığı zorlu kış şartları, zayıf lojistik destek ve yetersiz hazırlık, büyük kayıplara yol açtı.

Harekat, Allahuekber Dağları'nı aşarak Sarıkamış'ı kuşatmayı ve Rus ordusunu imha etmeyi amaçlamaktaydı. Ancak, harekat planında bazı hatalar vardı. Örneğin, dağların aşırı soğuk olduğu dikkate alınmadı ve askerler için yeterli kışlık giysi ve malzeme sağlanmadı. Ayrıca, harekat için yeterli hazırlık yapılmadı ve ordu yeterli şekilde eğitilmedi.

Harekat, 22 Aralık 1914'te başladı. Osmanlı ordusu, Allahuekber Dağları'nı aşmak için büyük kayıplar verdi. Dağları aşan ordu, Sarıkamış'ı kuşattı. Ancak, Rus ordusu, Osmanlı ordusunun kuşatmasını kırmayı başardı.

Harekat, 6 Ocak 1915'te sona erdi. Osmanlı ordusu, ağır kayıplar verdi.

SARIKAMIŞ HAREKATI HANGİ CEPHEDE MEYDANA GELDİ?

Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi’nde meydana geldi. Kafkas cephesindeki muharebeler 1 Kasım'da Rus kuvvetlerinin Osmanlı sınırını geçmesiyle başlamıştır. Türklerin Rus sınırına (Sarıkamış'ın 30 kilometre güneybatısından geçerdi) en yakın birlikleri Hasankale'deki 11. Kolorduya bağlı 18. ve 34. tümenlerdi.

SARIKAMIŞ HAREKATI’NDA KAÇ ASKER KİŞİ ŞEHİT OLDU VE YARALANDI?

Hareketin sonucunda, Osmanlı ordusu yaklaşık 78 bin askerini kaybetti. Bu kayıpların yaklaşık 60 bini donma sonucu gerçekleşti.

Sarıkamış Harekatı'nın en trajik yönlerinden biri, Osmanlı askerlerinin büyük bir kısmının donarak hayatını kaybetmesidir. Bu, savaş taktikleri ve doğal koşulların savaşın gidişatı üzerinde ne kadar belirleyici olabileceğini gösteren acı bir örnektir. Harekat, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş stratejisi ve liderlik yetenekleri açısından da önemli dersler içermektedir.

Sarıkamış, Osmanlı tarihi için bir dönüm noktası olmuş ve savaşın ilerleyen yıllarındaki stratejiler üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca, bu harekat, Türk askeri tarihindeki önemli yenilgilerden biri olarak kabul edilir ve günümüzde de hem askeri strateji hem de insanın doğa karşısındaki mücadelesi açısından önemli bir olay olarak anılmaktadır.















