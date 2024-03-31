Ankara yerel yönetimini seçiyor. Oylar sayıldıkça tablo netleşiyor.

Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile yeni belediye başkanını seçiyor.

Ankara seçim sonuçları belediyeyi hangi partinin adayı kazandı?

Peki, Ankara 2024 seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Ankara seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları, hangi aday önde?

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 21.25 itibariyle Ankara'da yerel seçim yarışında son durum şöyle:

AK Parti Turgut Altınok 33,9 CHP Mansur Yavaş 58,4

2019 seçiminde hangi parti ne kadar oy almıştı?

2019 yılında Ankara'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP adayı Mansur Yavaş 1 milyon 662 bin 209 oy alarak yüzde 50.93 oranıyla seçimi kazanmıştı.

AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ise 1 milyon 538 bin 410 oy ile yüzde 47.14 oy oranına ulaştı.

Saadet Partisi adayı Mesut Doğan 34 bin 182 oy alarak yüzde 1.05, Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Haydar Yılmaz 9 bin 706 oy ile yüzde 0.30, Vatan Partisi (VATAN) adayı Tülin Oygür 6 bin 238 oy alarak yüzde 0.19, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) adayı Mustafa Pak 5 bin 576 oy ile yüzde 0.17 ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Fatma Korur 4 bin 629 oy alarak yüzde 0.14 oy oranına sahip oldu.





Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, 1962'de Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Altınok, Azerbaycan'da hukuk eğitimi aldı. Siyasete Milliyetçi Çalışma Partisinde (MÇP) başlayan Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Altınok, 1994, 1999, 2004 ve 2019'da Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından fahri doktora ünvanına layık görülen Altınok, Kazakistan Abay Devlet Üniversitesinde profesör oldu. Turgut Altınok, evli ve 4 çocuk babası.





Mansur Yavaş kimdir?

Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955'te Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamlayan Yavaş, 1983'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989-1994 arasında Beypazarı Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapan Yavaş, 1999-2009 arasında Beypazarı Belediye Başkanlığını yaptı.





2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Yavaş, 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Mansur Yavaş, evli ve 2 çocuk babası.















