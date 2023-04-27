İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

Yurtdışında yaşayan yaklaşık 3 milyon 500 bin seçmen dün sandık başına gitti. Yurtdışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri başladı. Yurtdışı temsilciliklerindeki oy verme işlemleri 9 Mayıs’a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar sürecek. YSK, Sudan’da sandık kurulmayacağını açıkladı. Yurtdışındaki seçmenler 44 gümrük kapısında oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemleri başladı. Sandık görevlilerinin seçim yemini etmesinin ardından ilk oyu Avusturalya Sidney'den 61 yaşındaki Ferhat Kopuz kullandı.

Ferhat Kopuz, "40 yıldır Sidney de yaşıyorum. Turizm işiyle ilgileniyorum. Türkiye’ye tatile geldim. Hem tatilimi yapacağım, hem de oyumu kullanmak için geldim. Devlete millete hayırlısı olsun” dedi.

İstanbul havalimanında oy kullanma işlemlerinin başlamasının ardından ikinci oyu kullanan Cemil Kurt da, "Angola da yaşıyorum. İş insanıyım. Özel işlerim için Türkiye’ye geldim. Oyumu kullandım. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

"73 ülke ve gümrüklerde başladı"

73 ülke ve 156 yurtdışı temsilciliğinde ise dün başlayan oy verme işlemleri 9 Mayıs’a, gümrüklerde 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar sürecek. Yurtdışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen toplam 5 bin 40 sandıkta oy kullanacak. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Yurtdışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanacak. Oy verme işlemi için randevu alınmasına ise gerek olmayacak.

"En çok seçmen Almanya'da

14 Mayıs seçimleri için Tanzanya’dan ABD’ye kadar 73 ülkede sandık kuruldu. En çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya. Seçmen sayısında Almanya’yı, Fransa ve Hollanda izledi. 581 seçmenle Brezilya en az Türk seçmenin bulunduğu ülke. En az seçmen olan ikinci ülke ise, 584’le Nijerya. Almanya’da seçmen sayısının yüksekliği nedeniyle 26 temsilcilikte oy verilebilecek. 134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı ABD’de 9 temsilcilikte oy kullanılabilinecek. 500’den fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülkelerde temsilcilik açan YSK, bu yıl ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya’ya sandık taşıdı.

Oylar diplomatik kuryelerle taşınacak

Yurtdışında oy kullanma işleminin tamamlanmasından sonra oylar yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilecek. Bu oylar, Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca, Ankara’daki ATO Congresium Fuar Merkezi’ndeki güvenli alanda tutulacak. Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurtdışı sandıklar da açılacak.

Yurtdışı oylar nasıl dağıtılacak?